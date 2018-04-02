Beyonce 11 saat stüdyoya kapandı
ntv.com.tr
Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nde sahne almaya hazırlanan Beyonce, 11 saat boyunca stüdyoda dans provası yaptı.
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Beyonce, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’ndeki performansı için stüdyoya kapandı.
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TMZ’nin haberine göre ünlü şarkıcı, merakla beklenen Coachella performansı için 11 saat dans stüdyosunda dansçılarıyla birlikte prova yaptı.
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Beyonce’nin provası esnasında stüdyoya hiç kimsenin alınmaması için korumalar görevlendirildi.
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36 yaşındaki ABD’li şarkıcı, 2017’de dünyaya getirdiği ikizlerine hamileyken doktorların tavsiyesiyle danstan uzak kaldı.
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Ünlü şarkıcı, daha önce, festival performansı öncesi sebze diyetine girdiğini açıklamıştı.
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6Beyonce, geçen ay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Coachella’ya 44 gün kaldı! Sebze zamanı!” notunu yazmıştı.
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Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 'sonsuz güneş ışığı şehri' Riverside'da düzenlenen Coachella Festivali, bu yıl 13-15 ve 20-22 Nisan tarihlerinde yapılacak.
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İki hafta sonu olarak düzenlenen festivalin yıldız isimleri arasında Beyonce’nin yanı sıra The Weeknd ve Eminem var.