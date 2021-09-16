Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde

Popun kraliçesi Beyonce ile eşi Jay-Z (51), Akdeniz kıyılarında tatilde.

Aile, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla geziyor.



Haftalığı 4 milyon dolar olan yat için kira ödeyip ödemedikleri merak konusu.



