Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde

Beyonce'nin 40'ıncı yaş gününü, eşi Jay-Z ile birlikte Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla çıtkığı tatilde kutluyor.

16.09.2021 - 11:29

Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 1
Popun kraliçesi Beyonce ile eşi Jay-Z (51), Akdeniz kıyılarında tatilde.
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 2
Ünlü çift Beyonce'nin 40'ıncı yaş gününü ailece kutluyor.

Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 3
Aile, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla geziyor.
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 4

Haftalığı 4 milyon dolar olan yat için kira ödeyip ödemedikleri merak konusu.

Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 5
Beyonce, yatta akşam yemeği için Balmain tasarımı bir elbise giydi ve fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. 

Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 6
Almanya'da 2016 yılında üretilen Flying Fox isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde. 12 metrelik yüzme havuzuna sahip. İki helikopter pisti bulunan yata 11'i VIP olmak üzere 36 kamera bulunuyor.
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 7
İşte Beyonce ile Jay-Z'in tatilinden fotoğraflar...
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 8
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 9
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 10
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 11
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 12
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 13
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 14
Beyonce 500 milyon dolarlık yatla doğum günü tatilinde - 15

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