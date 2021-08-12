Beyonce: Diyetlere çok fazla zaman ayırdım

12.08.2021 - 07:22
Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce, geçmişte kilosuna yönelik eleştirilerle nasıl baş ettiğini anlattı.
Harper's Bazaar'a verdiği röportajda 39 yaşındaki şarkıcı müzik endüstrisinin en popüler yüzlerinden biri olmasına rağmen pek çok kişinin vücuduna dair yorum yapmasını zihinsel olarak kaldırmanın her zaman kolay olmadığını ifade etti.
Independent'in haberine göre geçmişte yaşadığı deneyimleri anlatan Grammy ödüllü müzisyen şu ifadeleri kullandı:
"Kişisel bakımın, egzersiz yapmak ve vücudumun her bir detayıyla ilgilenmek anlamına geldiği yanılgısıyla geçmişte diyetlere çok fazla zaman ayırdım. Akıl sağlığı da kişisel bakım. Kötü sağlık ve ihmal döngüsünü kırmayı, enerjimi bedenime odaklamayı ve bunun bana verdiği küçük sinyalleri not etmeyi öğreniyorum."
"Halo", "Single Ladies", "Run the World" gibi popüler parçaların sahibi olan şarkıcı sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
"Vücudunuz bilmeniz gereken her şeyi söylüyor ama ben dinlemeyi öğrenmek zorunda kaldım."
Ünlü şarkıcı bu süreçte alışkanlıklarını değiştirdiğini ve "cips paketlerini" görmezden geldiğini dile getirdi.
Hayatta yaşadığı güvensizlikleri müziğine nasıl yansıttığını anımsayan Beyoncé şunları söyledi:
"Babam kendi şarkılarımı yazmam ve kendi vizyonumu yaratmam için beni sürekli teşvik etti. Bu kadar genç yaşta yazmamın ve üretmemin sebebi o. Biraz kilo aldıktan sonra eleştirildiğimi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Örnek kıyafetlerin hiçbiri olmuyordu. Bazı yorumları duyduğum için kendimi güvensiz hissetmiştim."
Müzisyen zamanla yaşadıklarını hem kendisi hem de başkaları için artıya dönüştürmenin yollarını bulduğunu ifade etti. Beyoncé geçmişe dönüp eski defterleri açma niyetinin olmadığını ve şu an pek çok açıdan eskisinden çok daha iyi olduğunu hissettiğini söyledi.
Rapçi Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu var.