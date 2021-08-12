Beyonce: Diyetlere çok fazla zaman ayırdım

Müzisyen zamanla yaşadıklarını hem kendisi hem de başkaları için artıya dönüştürmenin yollarını bulduğunu ifade etti. Beyoncé geçmişe dönüp eski defterleri açma niyetinin olmadığını ve şu an pek çok açıdan eskisinden çok daha iyi olduğunu hissettiğini söyledi.

Rapçi Jay-Z'yle 2008'den bu yana evli olan Beyoncé'nin Blue Ivy, Rumi ve Sir isimlerinde üç çocuğu var.