08.11.2025 10:40

NTV - Haber Merkezi

Grammy tarihinin en çok ödül kazanan ismi Beyonce, 35 Grammy ile zirveyi kaptırmıyor. İşte diğer rekor sahipleri ve 2026 Grammy'nin öne çıkan adayları...

Beyonce Grammy ödüllerinde zirvede
Bu yıl 1 Şubat 2026 düzenlenecek Grammy Ödül Töreni için heyecanlı bekleyiş başladı. Grammy adaylarının açıklanması sonrası Grammy rekortmeni ünlüler de merak konusu oldu. İşte müzik tarihine yön veren isimler...

KENDRICK LAMAR 1
KENDRICK LAMAR

2026 Grammy adaylarına altıncı stüdyo albümü "GNX" ile "Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Kaydı" gibi en prestijli dallar dahil dokuz adaylıkla rapçi Kendrick Lamar damga vurdu.

LADY GAGA 2
LADY GAGA

Daha önce 14 kez Grammy ödülü kazanan Lady Gaga da "Mayhem" isimli albümüyle 7 dalda aday gösterildi. 

BAD BUNNY, SABRINA CARPENTER 3
BAD BUNNY, SABRINA CARPENTER

Lady Gaga'yı 6 adaylıkla takip eden isimler de Bad Bunny, Sabrina Carpenter ve Leon Thomas oldu. 

 

Bunun üzerine Grammy rekortmeni ünlüler yeniden gündeme geldi. İşte müzik dünyasının unutulmaz isimleri…

BEYONCE 4
BEYONCE

Listenin zirvesinde yer alan Beyonce, 99 adaylıkla Grammy tarihinde en çok aday gösterilen sanatçı olurken, bugüne kadar 35 ödül kazandı.

JAY Z 5
JAY Z

ABD'li rapçi Jay-Z ise 88 adaylıkla listede eşinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Birçok hit parçaya imza atan Jay Z, 25 kez Grammy ödülü kazandı.

KANYE WEST 6
KANYE WEST

Şu ana kadar 76 kez Grammy'ye aday gösterilen ünlü rapçi Kanye West ise bunlardan 24 tanesini kazanmayı başardı.

JOHN WILLIAMS 7
JOHN WILLIAMS

Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, Schindler’s List, Superman gibi birçok filmin müziğinde imzası bulunan John Williams'ın 26 Grammy ödülü bulunuyor.

STEVIE WONDER 8
STEVIE WONDER

Grammy Ödülleri tarihinde üç ayrı gecede beş veya daha fazla ödül kazanan tek sanatçı olan Stevie Wonder da 25 Grammy sahibi.

U2 9
U2

Toplamda 22 Grammy ödülüne sahip olan U2, Grammy tarihinde en fazla ödüle sahip olan tek grup olarak yer alıyor.