Beyonce için 'derin devletin bir parçası' iddiası

ntv.com.tr 06.07.2020 - 10:26
ABD’de bir kongre adayından ünlü şarkıcı Beyonce hakkında dikkat çekici iddialar geldi. Kasım ayında Florida eyaletinin 18’inci Kongre Bölgesi’ne seçilebilmek için yarışan KW Miller, Twitter hesabı üzerinden Beyonce’nin gerçekte ‘Afrikalı Amerikalı olmadığını ve insanları kandırdığını’ öne sürdü.
Miller, “Beyonce Afrikalı-Amerikalı değil. Öyleymiş gibi kandırıyor. Gerçek adı Ann Marie Lastrassi. O bir İtalyan. Soros Derin Devleti ajandasındaki Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin bir parçası. Beyonce, teşhir edildin!” mesajını yazdı.
Miller Twitter mesajına şöyle devam etti: “Hepiniz biliyorsunuz ki Beyonce'nin Formation şarkısı, kesinlikle globalistler için gizli kodlar içeren bir mesajdı. Şarkı açıkça onun şeytani olduğunu, Alabama ve Louisiana'da bulunan Satanist kiliselerde ibadet ettiğinin itirafıydı. Çantasında da Satanist semboller taşıyor.”
Asıl adı Beyoncé Giselle Knowles-Carter olan ünlü şarkıcı, 1981’de ABD’nin Houston şehrinde doğup büyüdü. Eşi Jay-Z ile birlikte pek çok kez siyahi harekete destek veren Beyonce, son olarak ABD’de polis tarafından öldürülen George Floyd için imza kampanyası başlatmıştı. Gerçek adaletin yerini bulması gerektiğini söyleyen Beyonce, Floyd’un ölümünden sorumlu tüm yetkililer hakkında daha ağır suçlamalarda bulunulmasını talep eden dilekçenin imzalanması çağrısı yapmıştı.
Beyonce ayrıca 19 Haziran’da, ABD'de köleliğin kaldırılmasının yıldönümünde Black Parade adlı yeni şarkısını paylaşmıştı. Şarkı, siyahilerin tarihi ve ırkçı polis şiddeti kurbanı George Floyd için düzenlenen protestolar hakkında güçlü sözler içermesiyle dikkat çekiyor.