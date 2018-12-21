Beyonce ikizleriyle Hindistan'da
ntv.com.tr
Beyonce, 18 aylık olan ikizleri Sir ve Rumi'nin fotoğraflarını sık sık hayranlarıyla paylaşmaktan çekinmiyor. 'Popun divası', bu defa Hindistan'daki Mumbai plajından paylaşım yaptı.
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Gerek sosyal medyada, gerekse de konserlerinde çocuklarıyla birlikte görünmekten kaçınmayan Beyonce, 18 aylık ikizleri Sir ve Rumi’nin yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Geçen hafta Hindistan’a giden Beyonce, resmi web sitesinde çocuklarının Mumbai plajında çekilen fotoğraflarını yayınladı.
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3Beyonce, Hint milyarder Mukesh Ambani’nin 27 yaşındaki kızı Isha Ambani ile ülkenin bir başka milyarderinin 33 yaşındaki oğlu Anand Piramal’ın 5 gün 5 gece süren düğününde sahneye çıkmak için Hindistan’da bulunuyordu.
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37 yaşındaki popun divası, ikizlerini en son eşi Jay-Z ile düğün tazelediklerinde hayranlarına göstermişti.
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Beyonce yazın ailece çıktığı Avrupa tatili sırasında bir yaşında olan ikizlerini kendi internet sitesinden böyle göstermişti.
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622 Grammy sahibi olan Beyonce’nin altı yaşında Blue Ivy adında bir de kızı var.
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Beyonce ve Jay-Z , birlikte çıktıkları “On The Run II Tour” isimli turnenin Cardiff'teki açılış konserinde, sahneye kurulan dev ekranda “Sevgi evrenseldir” (Love is universal) notuyla çocuklarını kucakladıkları fotoğafları yansıtarak hayranlarına sürpriz yapmıştı.