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Beyonce leopara büründü

ntv.com.tr

'Popun prensesi' Beyonce, konserinde giyeceği kıyafeti Instagram hesabından paylaştı. Gizemli pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının baştan aşağı leopar deseninden oluşan kıyafeti beğeni topladı.

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    Müzikteki başarısı kadar stiliyle de adından söz ettiren Beyonce, turne konserinden giyeceği kıyafetini sosyal medyadan paylaştı.

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    37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte çıktığı turnede, son üç konseri öncesinde sahne kostümünü Instagram’dan hayranlarına gösterdi.

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    Baştan aşağı leopar desenli kıyafetiyle gizemli pozlar veren Beyonce, fotoğrafının altına, “San Francisco Körfez Bölgesi’nde olmaktan çok mutluyum. 3 konser daha kaldı” notunu yazdı.

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    Turne boyunca birbirinden iddialı kostümleriyle dikkat çeken Beyonce, leopar kostümüyle hayranlarından büyük beğeni topladı.

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    'Popun prensesi' olarak tanınan Beyonce, Jay-Z ile birlikte yaklaşık dört aydır On The Run II adlı turne kapsamında konserler veriyor.

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