Beyonce leopara büründü
ntv.com.tr
'Popun prensesi' Beyonce, konserinde giyeceği kıyafeti Instagram hesabından paylaştı. Gizemli pozlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının baştan aşağı leopar deseninden oluşan kıyafeti beğeni topladı.
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Müzikteki başarısı kadar stiliyle de adından söz ettiren Beyonce, turne konserinden giyeceği kıyafetini sosyal medyadan paylaştı.
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37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte çıktığı turnede, son üç konseri öncesinde sahne kostümünü Instagram’dan hayranlarına gösterdi.
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Baştan aşağı leopar desenli kıyafetiyle gizemli pozlar veren Beyonce, fotoğrafının altına, “San Francisco Körfez Bölgesi’nde olmaktan çok mutluyum. 3 konser daha kaldı” notunu yazdı.
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Turne boyunca birbirinden iddialı kostümleriyle dikkat çeken Beyonce, leopar kostümüyle hayranlarından büyük beğeni topladı.
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'Popun prensesi' olarak tanınan Beyonce, Jay-Z ile birlikte yaklaşık dört aydır On The Run II adlı turne kapsamında konserler veriyor.