Beyonce Muhteşem Gatsby temalı partinin yıldızı oldu
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Jay-Z’nin yeğeni için düzenlenen Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) temalı doğum günü partisinde hem cesur elbisesi hem de danslarıyla yıldızlaştı.
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Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte New York’ta Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) temalı bir partiye katıldı.
Parti, Jay-Z’nin yeğeni Teanne’nın 21’inci yaş günü için düzenlenmişti.
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1925 tarihli F. Scott Fitzgerald romanından sinemaya uyarlanan ve Mayıs 2013'te vizyona giren Great Gatsby filminde başrolde Leonardo DiCaprio yer alıyordu. Filmde yazar olma basamaklarını tırmanan Nick Carraway 1920'lerde eğlence hayatının gözdesi konumuna yükselen New York'a gelir. Kendi Amerikan rüyasının peşindeyken tesadüfen milyoner Jay Gatsby ve onun çevresiyle yolları kesişir. Carraway'nin alkolün su gibi aktığı, göz kamaştırıcı partilerle tanışması fazla zaman almaz.
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İşte filmdeki renkli partilere benzer bir eğlenceye sahne olan partiye 37 yaşındaki şarkıcı, parıltılı bir kırmızı elbiseyle katıldı. Walter Collection imzalı elbisesini Jimmy Choo marka ayakkabıları ve Messika tasarımı mücevherleriyle tamamlayan Beyonce, büyük beğeni topladı.
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E! News’e konuşan kaynaklar, Beyonce ile 49 yaşındaki eşi Jay-Z’nin partide bütün gece dans ettiğini ve hiç oturmadığını anlattı. Davetlilerin daire oluşturacak şekilde dizildiği pistte Beyonce ve Jay-Z’nin ortada dans ederek herkesi coşturduğunu söyledi.
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Beyonce, son olarak seslendirme kadrosunda yer aldığı Aslan Kral (The Lion King) filminin tanıtım fotoğrafına Photoshop’la dahil edilmesiyle gündeme gelmişti.
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Beyonce’nin yoğun olduğu gerekçesiyle fotoğraf çekimine katılmaması sonucu Disney, çareyi ünlü şarkıcıyı cast fotoğrafına Photoshop’la yerleştirmekte bulmuş, bu durum ekipteki diğer isimlere saygısızlık olarak nitelendirilerek eleştiri konusu olmuştu.