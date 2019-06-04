Beyonce, Rufat İsmayil tasarımı ayakkabı giydi (The Lion King'e gönderme)
Beyonce ev sahipliğini yaptığı galaya, Nala karakterini seslendirdiği The Lion King'e gönderme yaptığı kiyafetiyle damga vurdu. 37 yaşındaki yıldız kıyafetini Rufat İsmayil’in el işlemeli ayakkabılarıyla kombinledi.
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1Beyonce, 7 yaşındaki kızı Blue Ivy ile Wearable Art Gala'ya yani giyilebilir sanat etkinliğine katıldı.
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2Yıllar önce üvey babasının başlattığı bu etkinliğe, annesine destek olmak için katılan Beyonce, muhteşem kıyafetiyle dikkat çekti.
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3Los Angeles’taki gecede kıyafetiyle Ana Kraliçe Nala'yı seslendirdiği The Lion King'e gönderme yapan ABD’li şarkıcı, Azeri-Türk modacı Rufat İsmayil’in ‘Power of Fire’ koleksiyonundaki özel tasarım ayakkabıyı giydi.
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Türk boncuklarıyla elde işlenen ayakkabınınfiyatı ise bin 250 dolar.
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5Beyonce gecede çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.