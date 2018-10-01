Beyonce sahnede parıl parıl parladı
ntv.com.tr
Metalik gri renkli tulumuyla sahnede parıl parıl parlayan şarkıcı Beyonce’ye pelerinine takılıp düşmemesi için asistanı yardım etti.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile On The Run II adlı turnesine devam ediyor.
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Turne boyunca birbirinden şık kıyafetleriyle dikkat çeken Beyonce, son konserindeki kıyafetiyle sahnede parıl parıl parladı.
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California’daki Santa Clara’da verdiği konserinde metalik gri renkte bir tulum giyen 37 yaşındaki ABD’li yıldız, omuzlarından aşağı uzanan peleriniyle sahnede dikkat çekti.
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Beyonce’nin büyük beğeni alan kostümü Vivienne Westwood imzalı.
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Eşi Jay-Z ile birlikte sahneye çıkan Beyonce’ye eşi mavi renkli bir takım elbiseyle eşlik etti.
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Beyonce, sahneye çıkarken pelerinine takılıp düşmesin diye bir sahne asistanından yardım aldı.
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Bir sonraki sahne performansını Kanada’nın Vancouver şehrinde yarın gerçekleştirecek olan Beyonce ve Jay-Z çifti, On The Run II adlı turneyi 4 Ekim’deki Seattle konseriyle sonlandıracak.