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Beyonce sahnede parıl parıl parladı

ntv.com.tr

Metalik gri renkli tulumuyla sahnede parıl parıl parlayan şarkıcı Beyonce’ye pelerinine takılıp düşmemesi için asistanı yardım etti.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile On The Run II adlı turnesine devam ediyor.

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    Turne boyunca birbirinden şık kıyafetleriyle dikkat çeken Beyonce, son konserindeki kıyafetiyle sahnede parıl parıl parladı.

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    California’daki Santa Clara’da verdiği konserinde metalik gri renkte bir tulum giyen 37 yaşındaki ABD’li yıldız, omuzlarından aşağı uzanan peleriniyle sahnede dikkat çekti.

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    Beyonce’nin büyük beğeni alan kostümü Vivienne Westwood imzalı.

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    Eşi Jay-Z ile birlikte sahneye çıkan Beyonce’ye eşi mavi renkli bir takım elbiseyle eşlik etti.

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    Beyonce, sahneye çıkarken pelerinine takılıp düşmesin diye bir sahne asistanından yardım aldı.

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    Bir sonraki sahne performansını Kanada’nın Vancouver şehrinde yarın gerçekleştirecek olan Beyonce ve Jay-Z çifti, On The Run II adlı turneyi 4 Ekim’deki Seattle konseriyle sonlandıracak.

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