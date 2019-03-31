Beyonce şov dünyasının en iyisi seçildi
ntv.com.tr
Her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı ırklardan ve kültürlerden isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Image Ödülleri’nin yıldızı bu yıl ünlü şarkıcı Beyonce oldu.
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National Association for the Advancement of Colored People tarafından her yıl sinema, televizyon, müzik ve edebiyat dünyasının farklı ırklardan ve kültürlerden gelen isimlerinin onurlandırıldığı NAACP Image Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.
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Ünlü şarkıcı Beyonce, Yılın Şov İnsanı (Entertainer of the Year) ödülünü aldı. Beyonce, aynı ödülü ilk kez 15 yıl önce kazanmıştı.
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37 yaşındaki ABD’li şarkıcı, geceye bir bacağını tamamen açıkta bırakan beyaz elbisesiyle katıldı.
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Geceye rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile birlikte katılan Beyonce’yi, ödül için adı açıklandığında ilk kutlayan, eşi oldu.
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Beyonce ödülü için, Black Panther'in yıldızı Chadwick Boseman, yönetmen Ryan Coogler, If Beale Street Could Talk filminin yıldızı Regina King ve basketbol efsanesi LeBron James ile yarıştı.
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Beyonce, sahnedeki teşekkür konuşmasında rakibi olan diğer adayları kutladı. Beyonce, “Regina King, seni çok seviyorum. Bize sabrı, sebat etmeyi ve işinde nasıl usta olunacağını öğrettin” dedi.
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Ünlü yıldız, “Chadwick Boseman çocuklara hayal etmeyi ve kendilerini kral gibi görmelerini öğretiyor” ifadesini kullandı.
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8Beyonce, LeBron James’e hitaben de “Bize örnek olarak liderlik etme gücünü ve çocuklarımıza eğitim sağlamayı öğretti” dedi.
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9“Ryan Coogler, öykülerimizi tarihimizi kutlar ve gişede gücümüz olduğunu kanıtlar bir şekilde anlatıyor” diyen Beyonce, “Hepinizin arasında yer almaktan, hayati ve gelişen bir topluluğun parçası olmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı.
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Beyonce, eşi Jay-Z ile ödül töreni önceki çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.