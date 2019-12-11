Beyonce: Tüm acılar ve kayıplar aslında bir armağan

Jay-Z'yle birlikteliğinden 7 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve Rumi ile Sir adlarında ikizleri olan 38 yaşındaki sanatçı "Düşük yapmak, başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorunda olduğumu öğretti. Daha sonra Blue geldi ve amaç arayışım çok daha derin oldu" dedi.