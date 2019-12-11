Beyonce: Tüm acılar ve kayıplar aslında bir armağan

İlk çocuğu Blue Ivy'yi doğurmadan önce yaptığı düşükten bahseden Beyonce, olayın hayatına ve kendini tanımada nasıl etki bir etki yarattığını Elle Dergisi’ne anlattı.
Düşük yaptıktan sonra derinlik aradığını belirten ABD'li sanatçı, "Hayat, ihtiyaç duyduğumu bilmediğim dersleri bana öğretmeye başladığında daha derin bir anlamı aramaya başladım. Aslında tüm acıların ve kayıpların bir armağan olduğunu öğrendim" diye konuştu.
Jay-Z'yle birlikteliğinden 7 yaşında Blue Ivy adında bir kızı ve Rumi ile Sir adlarında ikizleri olan 38 yaşındaki sanatçı "Düşük yapmak, başkasının annesi olmadan önce kendime annelik yapmak zorunda olduğumu öğretti. Daha sonra Blue geldi ve amaç arayışım çok daha derin oldu" dedi.
38 yaşındaki sanatçı, yaşadıklarından sonra başarının kendisine farklı göründüğünü ve artık şarkıcıların liste sıralamasına ve ödüllere odaklanmadığını belirtti.
Grammy Ödülleri'nde 23 ödül kazanan ve en çok aday gösterilen kadın unvanına sahip Beyonce, "Kendi ilişkimde öldüm ve yeniden doğdum. Kendimi aramam daha güçlü hale geldi. Geri dönmek artık benim için zordu" dedi.
Çocuk sahibi olmanın ve yaşlanmanın kendine ve görünüşüne yönelik fikirlerini değiştirdiğini söyleyen sanatçı, "Eğer 15 yıl önce biri bana vücudumun bu kadar değişim ve dalgalanmalardan geçeceğini; daha kadınsı, kıvrımlarımla daha güvende hissedeceğimi söyleseydi inanmazdım" ifadelerini kullandı.
“Çocuklar ve olgunluk bana fiziksel görünüşümün ötesinde kendime değer vermeye öğretti ve gerçekten hayatın hangi aşamasında olursam olayım, fazlasıyla yeterli olduğumu anlamamı sağladı" diye konuşan Beyonce, başkalarının yaptıklarını eleştirmek yerine daha çok insanın kendi içindeki güzelliği keşfetmeye odaklanmasını diliyorum" dedi.