Beyonce ve Jay-Z Grammy brunch'ında

Heer yıl Grammy Ödülleri öncesi hafta sonu düzenlenen brunch'ın bu yılki konukları arasında Beyonce ve Jay-Z vardı. Ünlü çift brunch öncesi eğlenceli pozlar verdi. Beyonce ve Jay-Z, 2020 Grammy Öncesi Brunch’ına katıldı. 38 yaşındaki Beyonce ile 50 yaşındaki rap’çi eşi, brunch öncesi şık stilleriyle eğlenceli pozlar verdi. Beyonce, brunch’a Francesco Murano imzalı bir takım giydi. Her yıl Grammy öncesi hafta sonu brunch düzenleniyor. Beyonce, 62. Grammy Ödülleri için dört dalda aday gösterildi.\n62. GRAMMY ADAYLARI