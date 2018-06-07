Beyonce ve Jay Z ikiz bebeklerinin yeni fotoğraflarını sahnede paylaştı
ntv.com.tr
İngiltere’de birlikte konser veren ABD’li R&B şarkıcısı ve hip hop müzisyeni eşi Jay Z, geçen yıl dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yeni fotoğraflarını sahneye kurulan dev ekranda izleyicilerle paylaştı.
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1ABD’li ünlü müzisyen çift Beyonce ve Jay Z, birlikte çıktıkları “On The Run II Tour” isimli turnenin açılışını Galler’in Cardiff şehrinde bulunan eyalet stadyumunda yaptı.
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İkili, sahneye çıkmadan önce, geçen yılın Haziran ayında dünyaya gelen ikiz çocukları Rumi ve Sir’ün yeni fotoğraflarını sahneye kurulan dev ekranda paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı.
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36 yaşındaki Beyonce ve 48 yaşındaki Jay Z’yi ayrı ayrı çocuklarını kacaklarken görülen fotoğrafların ortasına ise “Sevgi evrenseldir” (Love is universal) notu yansıtıldı.
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4Konserde paylaşılan diğer bir fotoğrafta ise Beyonce, Rumi'ye sarılırken görülüyor.
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5İkilinin hayranları, çiftin aile saadetini gösteren fotoğrafları dakikalarca alkışladı.
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Diğer taraftan Grammy ödüllü müzisyen, Instagram’da beğeni rekorları kıran ikiz çocuklarının bulunduğu ilk fotoğrafı doğumlarından bir ay sonra paylaşmış, ikili Sir ve Rumi’nin farklı fotoğraflarını bu konsere kadar hiç paylaşmamıştı.
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