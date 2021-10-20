Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı

Beyonce ve Jay-Z, 9 yaşındaki kızları Blue Ivy ile reklam filmi çekti. Reklamda eğlenceli hareketleriyle kameraya yansıyan Blue Ivy için "Anne babasından rol çaldı" yorumları yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 08:36

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 1

Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, kızları Blue Ivy ile birlikte Tiffany&Co markası için reklam filmi çekti.

Film tadında çekilen ‘Date Night’ adı verilen reklamda 9 yaşındaki Blue Ivy, anne ve babasından rol çaldı.

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 2

Reklamda, Manhattan sokaklarında bir arabanın arka koltuğunda görülen aile, son derece şık kıyafetler içinde.

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 3

40 yaşındaki Beyonce ve 51 yaşındaki Jay-Z, arka koltukta başbaşayken, kızları arabanın arkasından koşarak onlara yetişiyor ve anne-babasının ortasına oturuyor. Klibin, sokakta değil, stüdyo ortamında yeşil ekran önünde çekildiği de klibe yansıtılıyor.

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 4

Bu eğlenceli reklam filmi, Beyonce ve Jay-Z çiftinin ailece gerçekleştirdiği ilk kampanya değil.

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 5

Ağustos ayında Blue Ivy ile 4 yaşındaki ikiz kardeşleri Rumi ve Sir, anneleri Beyonce ile birlikte Ivy Park Kids adlı çocuk moda markasının tanıtım kampanyasında yer almıştı.  

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 6

Blue Ivy ayrıca Beyonce ile birlikte bu yılın başlarında Adidas x Ivy Park markası için poz vermişti.

Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı - 7

Blue Ivy, ilk kez anne ve babasının yanında 2018’deki Grammy Ödülleri’nde kameraların önüne çıkmıştı. Daha sonra annesinin Black is King adlı klibinde oynamıştı.

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