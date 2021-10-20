Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 08:36
Ünlü çift Beyonce ve Jay-Z, kızları Blue Ivy ile birlikte Tiffany&Co markası için reklam filmi çekti.
Film tadında çekilen ‘Date Night’ adı verilen reklamda 9 yaşındaki Blue Ivy, anne ve babasından rol çaldı.
Reklamda, Manhattan sokaklarında bir arabanın arka koltuğunda görülen aile, son derece şık kıyafetler içinde.
40 yaşındaki Beyonce ve 51 yaşındaki Jay-Z, arka koltukta başbaşayken, kızları arabanın arkasından koşarak onlara yetişiyor ve anne-babasının ortasına oturuyor. Klibin, sokakta değil, stüdyo ortamında yeşil ekran önünde çekildiği de klibe yansıtılıyor.
Bu eğlenceli reklam filmi, Beyonce ve Jay-Z çiftinin ailece gerçekleştirdiği ilk kampanya değil.
Ağustos ayında Blue Ivy ile 4 yaşındaki ikiz kardeşleri Rumi ve Sir, anneleri Beyonce ile birlikte Ivy Park Kids adlı çocuk moda markasının tanıtım kampanyasında yer almıştı.
Blue Ivy ayrıca Beyonce ile birlikte bu yılın başlarında Adidas x Ivy Park markası için poz vermişti.
Blue Ivy, ilk kez anne ve babasının yanında 2018’deki Grammy Ödülleri’nde kameraların önüne çıkmıştı. Daha sonra annesinin Black is King adlı klibinde oynamıştı.