Beyonce ve Jay-Z kızları Blue Ivy ile reklamda oynadı

40 yaşındaki Beyonce ve 51 yaşındaki Jay-Z, arka koltukta başbaşayken, kızları arabanın arkasından koşarak onlara yetişiyor ve anne-babasının ortasına oturuyor. Klibin, sokakta değil, stüdyo ortamında yeşil ekran önünde çekildiği de klibe yansıtılıyor.