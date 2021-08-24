Beyonce ve Jay-Z reklam kampanyası için kamera karşısında

Kıyafeti kadar Beyonce’nin asıl tanıtmakta olduğu mücevheri ön plandaydı. Ünlü şarkıcı, boynunda, 1878'de Güney Afrika'da çıkarılan ve ham haliyle 284 karat olarak keşfedilen en büyük sarı elmaslardan biri olan 128.54 karat Tiffany Sarı Elmas'ı taşıdı.