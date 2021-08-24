Beyonce ve Jay-Z reklam kampanyası için kamera karşısında

ntv.com.tr 24.08.2021 - 07:06
Dünyaca ünlü şarkıcı çift, Beyonce ve Jay-Z, mücevher markası Tiffany & Co’nun reklam kampanyası için poz verdi.
39 yaşındaki Beyonce, 51 yaşındaki eşi jay-Z ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde, 60'ların romantik komedisi Tiffany'de Kahvaltı filmindeki Audrey Herburn’ün ünlü Holly Golightly karakterini taklit etti.
Beyonce, uzun tül eldivenleri ve siyah elbisesiyle eski tarz Hollywood'u yansıttı.
Kıyafeti kadar Beyonce’nin asıl tanıtmakta olduğu mücevheri ön plandaydı. Ünlü şarkıcı, boynunda, 1878'de Güney Afrika'da çıkarılan ve ham haliyle 284 karat olarak keşfedilen en büyük sarı elmaslardan biri olan 128.54 karat Tiffany Sarı Elmas'ı taşıdı.
Genellikle Tiffany'nin Manhattan, New York'taki amiral mağazasında bulunan mücevher, E. Sheldon Whitehouse tarafından 1957 yılı Tiffany Balosu'nda, Audrey Hepburn tarafından 1961'de yapılan Tiffany'de Kahvaltı filmi tanıtım fotoğraflarında ve Lady Gaga tarafından 91. Oscar Ödülleri’nde takıldı.
1877'de Güney Afrika'da çıkarılan değerli elmas, ilk olarak 2012'de Tiffany'nin 175. yıl dönümü kutlamasında kolye formuna sokuldu ve öyle sergilendi.
Üç çocuk sahibi Beyonce ve Jay-Z çifti, fotoğrafların yanı sıra, marka için Jay Z tarafından çekilen, Beyonce'nin Moon River yorumunu içeren bir reklam filmi de çekti. Film, 15 Eylül'de gösterilecek.