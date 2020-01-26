Beyonce ve Jay-Z'den Grammy öncesi brunch daveti

Beyonce ve Jay-Z çifti, Jay-Z'nin kurduğu müzik şirketi Roc Nation'ın geleneksel Grammy brunch'ına ev sahipliği yaptı. Ünlü çift brunch öncesi eğlenceli pozlar verdi. Beyonce ve Jay-Z, 2020 Grammy Ödülleri öncesi Brunch daveti verdi. 38 yaşındaki Beyonce ile 50 yaşındaki rap’çi eşi, Roc Nation adına düzenlenen Grammy brunch'ı öncesi şık stilleriyle eğlenceli pozlar verdi. Beyonce, brunch’a Francesco Murano imzalı bir takım giydi. Her yıl Grammy öncesi hafta sonu bu brunch düzenleniyor. Beyonce, 62. Grammy Ödülleri için dört dalda aday gösterildi.\n62. GRAMMY ADAYLARI