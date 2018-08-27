Beyonce ve Jay Z’ye sahnede davetsiz misafir
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı çift Beyonce ve Jay Z, önceki gün verdikleri konser esnasında seyirciler arasından birinin sahneye tırmanıp kulise doğru koşmasıyla büyük tehlike atlattı.
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Beyonce (36) ve Jay Z (48), On The Run II Tour adlı dünya turnesine devam ediyor.
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Ünlü çift, önceki gün Atlanta’da verdikleri konser esnasında sahnede davetsiz bir misafirle karşılaştı.
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Beyonce ve Jay Z’nin Mercedes-Benz Stadyumu’ndaki konserinde dançılar sahnedeyken bir erkek sahneye tırmandı ve sahnede koşmaya başladı.
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Yıldız çiftin dansçıları sahnedeki adamı durdurmak için peşinden koşmaya başladı. Bu esnada şov durdu ve sahnede kargaşa hali vardı.
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Ardından güvenlik görevlileri sahnedeki adamı yakaladı ve kulise girmesini önledi.
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Ne amaçla sahneye çıktığı ve kulise girdiği bilinmeyen kişi yüzünden tehlike atlatan Beyonce, yaşanan bu olay sonrasında sosyal medyadan, “Düşünceli davrandığı için tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Dansçılarımız iyi ve yarınki konseri dört gözle bekliyor” notunu yazdı.