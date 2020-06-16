Beyonce'dan polisler için çağrı

Beyonce, Taylor'ın ölümünün üzerinden 3 ay geçtiğini vurgulayarak, bu zamana kadar olayla ilgili ‘cevaptan çok soru çıktığını’ ve üç memurun hâlâ görevde olduğunu hatırlattı. Breonna Taylor'ın ailesi ve Beyonce de olaya karışan polislerin darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Olaya ilişkin Beyonce, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" dedi.







