Beyonce'dan polisler için çağrı

Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısında bulundu.
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DHA 16.06.2020 - 09:34
Amerikalı şarkıcı Beyonce, ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde mart ayında siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren polislerin cezalandırılması çağrısı yaptı.
Beyonce'un Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron'a hitaben yazdığı ve internet sitesinde yayımlanan mektubunda, 3 polisin yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.
Beyonce, Taylor'ın ölümünün üzerinden 3 ay geçtiğini vurgulayarak, bu zamana kadar olayla ilgili ‘cevaptan çok soru çıktığını’ ve üç memurun hâlâ görevde olduğunu hatırlattı. Breonna Taylor'ın ailesi ve Beyonce de olaya karışan polislerin darp, yanlışlıkla ölüme sebebiyet verme, aşırı güç kullanma, ihmal ve ağır ihmal suçlamalarıyla yargılanmasını talep etti. Olaya ilişkin Beyonce, "Bu olayın da korkunç bir trajediden sonra yaşanan kayıtsızlık silsilelerinden biri olmasına izin vermeyin" dedi.
Mektubun ellerine ulaştığını ancak soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Kentucky Başsavcılığı, “Mektubun farkındayız. Mektup Bayan Breonna Taylor'ın ölümü ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgili talepte bulunduğundan başka bir yorumumuz yok” İfadelerini kullandı.
Taylor'ın ailesi, "Başkan Greg Fischer ve Başsavcı Daniel Cameron da dahil olmak üzere, soruşturma kisvesinin arkasına saklanmayıp doğru olanı yapmalarının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
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