Beyonce’den 120 bin kişilik su kuyusu sözü

2017 yılında UNICEF ile birlikte BeyGood for Burundi isimli yardım hareketini başlattığından beri, 36 yaşındaki şarkıcı, Doğu Afrika’ya temiz ve içilebilir su götürülebilmesi için çalışıyor. BeyGood for Burundi, Gucci’nin kurduğu Chime for Change vakfı kapsamında işletilen bir hareket.