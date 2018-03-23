Beyonce’den 120 bin kişilik su kuyusu sözü
ntv.com.tr
ABD’li şarkıcı Beyonce, Doğu Afrika’ya temiz su götürülebilmesi için çalışıyor. Ünlü şarkıcı, 120 bin kişilik temiz su kuyusu sözü verdi.
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, 22 Mart Dünya Su Günü’nü bir vaatle kutladı. Beyonce, Afrika ülkesi Burundi’ye 120 bin kadın ve çocuk için su kuyuları yaptırma sözü verdi.
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2017 yılında UNICEF ile birlikte BeyGood for Burundi isimli yardım hareketini başlattığından beri, 36 yaşındaki şarkıcı, Doğu Afrika’ya temiz ve içilebilir su götürülebilmesi için çalışıyor. BeyGood for Burundi, Gucci’nin kurduğu Chime for Change vakfı kapsamında işletilen bir hareket.
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ABD’li şarkıcı bu yıl 22 Mart’ta, Gucci ve Gucci’nin kurduğu Chime for Change adlı vakıfla birlikte Burundi’deki çocuklara su götürme ve kirli su temelli hastalıkları önlemek için bir araya geldi. Burundi’de küçük kızların suya ulaşmak için kat ettikleri uzun yolda tehlikeli saldırılarla karşılaştıkları biliniyor.
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Kurulmasına Beyonce ve Salma Hayek’in ön ayak olduğu Gucci’nin Chime for Change vakfı, dünyanın farklı yerlerinde kızlar ve kadınlar için eğitim, sağlık ve adalet konularına odaklanıyor.
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2017 yılında, Burundi halkının yararlanabilmesi için 35 su kuyusu inşa edildi. Gucci, UNICEF’in 80 tane daha su kuyusu yapabilmesi için projesine 1 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Bu da 120 binden fazla kişiye temiz su sağlamak anlamına geliyor.
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BeyGood for Burundi hareketi, 2020 yılında 475 bin çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.