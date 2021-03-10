Beyonce’den Meghan Markle’a destek

SARAYDAN İLK AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı dün akşam, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşinin ABD'li ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalara ilişkin bir bildiri yayımladı. Kraliyet ailesinin, Prens Harry ve eşinin son yıllarının zor geçtiğini öğrendiği için çok üzgün olduğu aktarılan bildiride, "Harry ve Megan, her zaman çok sevilen aile üyeleri olarak kalacak" ifadesine yer verildi. Bildiride, Prens Harry ve eşinin ortaya attığı "ırkçılık" iddialarının "endişe verici" olduğu ve konunun aile tarafından özel olarak inceleneceği kaydedildi.