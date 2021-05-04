Beyonce'den yeni aile fotoğrafı

İkizlerinin fotoğraflarını nadiren paylaşan Beyonce, eşi Jay-Z, kızları Blu Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte objektif karşısına geçerek çocuklarının büyümüş hallerini gösterdi.

04.05.2021 - 07:49 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 07:53

Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 1

Beyonce'nin çocukları büyüdü! Rap şarkıcısı eşi Jay-Z ile üç çocuğunu yanına alarak yeni aile fotoğrafı için poz verdi.

Beyonce ve Jay-Z çifti, 9 yaşındaki kızları Blue Ivy ve 3 yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir ile siyah-beyaz kombinleriyle objektif karşısına geçti. 

Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 2
Beyonce, Haziran 2017’de dünyaya gelen ikizlerinin yüzünü, doğdukları günden beri sosyal medya üzerinden çok az gösterdi.
Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 3
Beyonce, daha önce verdiği röportajda, ikizlerine hamileyken ciddi sağlık sorunuyla karşılaştığını söyleyerek, “Rumi ve Sir’ü doğurduğum gün 110 kiloydum. Kan zehirlenmesi nedeniyle şişmiştim ve son bir ayı yatarak geçirdim. Benim ve bebeklerimin sağlığı tehlikedeydi, dolayısıyla acil sezaryene alındım" demişti.
Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 4
39 yaşındaki şarkıcı, kızı Blue Ivy’yi dünyaya getirdikten sonra neler düşündüğüne dair itirafta bulunmuş, "Toplumun benim görünümümün nasıl olması gerektiğini konuştuğuna inandım. Üç ay içinde doğum kilolarını vermek için kendime baskı uyguladım. Şimdi geri dönüp bakınca çok çılgınca geliyor" demişti.
Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 5

BLU IVY GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ

İkizlerinin fotoğraflarını nadiren paylaşan ünlü şarkıcı, büyük kızı Blu Ivy ile sık sık paylaşım yapıyor. Beyonce, iş ortağı da olduğu Blu Ivy ile birlikte şarkı yazıp besteliyor. Anne-kız yazdıkları ve klibinde oynadıkları Brown Skin Girl şarkısı için 2021 Grammy Ödülleri'nde ‘En İyi Klip’ ödülünü alan Blue Ivy, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci isim olmuştu.

Beyonce'den yeni aile fotoğrafı - 6

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