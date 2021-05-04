Beyonce'den yeni aile fotoğrafı

BLU IVY GRAMMY TARİHİNE GEÇTİ

İkizlerinin fotoğraflarını nadiren paylaşan ünlü şarkıcı, büyük kızı Blu Ivy ile sık sık paylaşım yapıyor. Beyonce, iş ortağı da olduğu Blu Ivy ile birlikte şarkı yazıp besteliyor. Anne-kız yazdıkları ve klibinde oynadıkları Brown Skin Girl şarkısı için 2021 Grammy Ödülleri'nde ‘En İyi Klip’ ödülünü alan Blue Ivy, Grammy tarihinde ödül alan en genç ikinci isim olmuştu.