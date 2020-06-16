Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday

ntv.com.tr 16.06.2020 - 08:11
BET (Black Entertainment Television) Ödülleri, her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl, Beyonce’nin sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy, ilk BET Ödülleri adaylığını kazandı.
38 yaşındaki dünya starı Beyonce’nin kızı, birlikte yaptıkları Brown Skin Girl şarkısıyla ödül için aday gösterildi.
Şarkı, 2019’da The Lion King (Aslan Kral) film müziği olarak bestelenmiş, şarkıyı Beyonce ve Blue Ivy WizKid ve SAINt JHN adlı şarkıcılarla birlikte seslendirmişti.
GÜÇLÜ İSİMLERLER AYNI KATEGORİDE
Blue Ivy’nin aday gösterildiği “BET Her” kategorisinde kendisiyle birlikte aday gösterilen rakipleri arasında Alicia Keys, Ciara, Lupita Nyong'o gibi güçlü isimler yer alıyor.
Blue Ivy ile birlikte “BET Her” kategorisinde aday olan Beyonce, En İyi Kadın R&B/Pop Şarkıcısı, Yılın Albümü ve En İyi Film dallarında da ödüller için aday gösterildi.
Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z, kızlarını müzikle çok erken tanıştırdı. Blue Ivy, babasının 4:44 albümüne de katkıda bulunmuş, babasıyla birlikte Blue's Freestyle/We Family şarkısını seslendirmişti. Küçük kız ayrıca annesi Beyonce’nin Formation ve Spirit kliplerinde de boy göstermişti.
Blue Ivy, annesiyle birlikte yazdığı Brown Skin Girl şarkısıyla geçen yıl Soul Train Ödülü’ni kazanmış, ödüllü bir şarkı sözü yazarı olarak anılmaya başlamıştı.
Öte yandan bu yıl BET Ödülleri, 28 Haziran tarihinde, ilk kez sanal ortamda sahiplerini bulacak.