Beyonce'nin 8 yaşındaki kızı Blue Ivy BET Ödülleri'ne aday

BET (Black Entertainment Television) Ödülleri, her yıl, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer azınlıkların müzik, oyunculuk, spor ve diğer eğlence alanlarındaki başarılarını kutlamak amacıyla düzenleniyor. Bu yıl, Beyonce’nin sekiz yaşındaki kızı Blue Ivy, ilk BET Ödülleri adaylığını kazandı.