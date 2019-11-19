Beyonce’nin kızı Blue Ivy artık ödüllü bir şarkı sözü yazarı

2012 yılında Jay-Z'nin Glory adlı şarkısında yer alarak Billboard listesinde yer almış en genç kişi olmayı başardı. Bu şarkıda Blue Ivy'nin doğduğu andaki ağlamasına yer veren Jay-Z, Blue Ivy’den daha genç birinin listeye girmesini neredeyse imkansızlaştırdı. Blue Ivy aynı zamanda Beyonce'nin 2016'da Daddy Lessons, 2017'de Mi Gente remiksi ve Homecoming albümünde Lift Every Voice And Sing adlı şarkılarında da yer aldı.