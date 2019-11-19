Beyonce’nin kızı Blue Ivy artık ödüllü bir şarkı sözü yazarı

Beyonce ve Jay-Z’nin 7 yaşındaki kızı Blue Ivy, ödüllü şarkı sözü yazarı oldu. Blue Ivy, annesi Beyonce ile birlikte sözlerini yazdığı, koyu tenli kadınların gücünü anlatan Brown Skin Girl şarkısıyla Soul Train Ödülleri’nde Ashford & Simpson Şarkı Yazarı Ödülü’nü kazandı.
Blue Ivy, şarkıya sesiyle de destek vermişti.
Beyonce, Jay-Z ve Blue Ivy ödül törenine gitmedi.
Blue Ivy’nin Brown Skin Girl şarkısıyla bu hafta açıklanacak Grammy adayları arasında da yer alması bekleniyor. Bugüne dek annesi Beyonce 23, babası Jay-Z 22 Grammy ödülü kazandı.
Beyonce'nin The Gift albümünde yer alan, kızı Blue Ivy ile birlikte seslendirdiği Brown Skin Girl adlı parça Billboard Hot 100 listesine girmişti. Blue Ivy'nin ebeveynlerine eşlik ettiği tek şarkı Brown Skin Girl değil.
2012 yılında Jay-Z'nin Glory adlı şarkısında yer alarak Billboard listesinde yer almış en genç kişi olmayı başardı. Bu şarkıda Blue Ivy'nin doğduğu andaki ağlamasına yer veren Jay-Z, Blue Ivy’den daha genç birinin listeye girmesini neredeyse imkansızlaştırdı. Blue Ivy aynı zamanda Beyonce'nin 2016'da Daddy Lessons, 2017'de Mi Gente remiksi ve Homecoming albümünde Lift Every Voice And Sing adlı şarkılarında da yer aldı.