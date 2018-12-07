Beyonce’nin sahne kostümü sosyal medyanın diline düştü
ntv.com.tr
2018 Global Citizen Festival: Mandela 100 adlı müzik festivalinde Ed Sheeran ile sahnede düet yapan Beyonce’nin Sheeran’la uyumsuz giyimi sosyal medyada alay konusu oldu.
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Yaptıklarıyla sık sık haber konusu olan ve bu yıl Twitter’da hakkında en fazla tweet atılan ünlülerden biri olan Beyonce, şarkıcı Ed Sheeran’la yaptığı düetle sosyal medyada gündem oldu.
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Güney Afrika’da düzenlenen 2018 Global Citizen Festival: Mandela 100 adlı müzik festivalinde sahneye çıkan Beyonce, Perfect adlı şarkısına düet yaparken performansından ziyade kıyafetiyle konuşuldu.
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Sheeran’ın bir kot bir tişörtle çıktığı sahnede, Beyonce’nin gösterişli kıyafetle çıkması sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.
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Beyonce’yi sahnede dev bir frambuaza benzeten de vardı, tavuskuşuna benzeten de.
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Bazı Twitter kullanıcıları, Ed Sheeran’ı sahne için fazla özensiz olmakla eleştirdi.
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İkilinin uyumsuz sahne görünümünü eleştirenleri eleştiren bir kullanıcı ise, “Beyonce’yi sade bir tişörtle, Ed Sheeran’ı da takım elbiseyle sahnede en son ne zaman gördünüz?” diye sordu.