Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı (Askerler kurtardı)
Burak Özçivit, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta katıldığı bir açılışta hayranları uzun süre alanı terk etmeyince, iki saat AVM deposunda bekledikten sonra otele asker eşliğinde gidebildi.
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir AVM’de yer alan mağaza açılışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Oyuncuyu, görmek için alana giden 15 bin kişi izdihama sebep oldu. İlgiden dolayı AVM’ye ön kapıdan giremeyen Özçivit, korumalar eşliğinde garajdan giriş yapabildi.
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3Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı.
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AVM’nin kapanmasına rağmen kalabalık dağılmayınca, 100 güvenlik görevlisinin yanı sıra Lübnan askeri de duruma müdahale etti.
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Uzun süre mağazanın deposunda iki saat bekleyen oyuncu, asker eşliğinde otele geçiş yapabildi. Özçivit, otelin önündeki kalabalık yüzünden de iki gün boyunca odasından çıkamadı.
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Instagram hesabından otelde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Özçivit, “Her şey için teşekkürler Beyrut. Yakında görüşmek üzere” notunu yazdı.
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Özçivit, iki hafta önce reklam yüzü olduğu markanın tanıtımı için Romanya’ya gitmiş, orada da kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.
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Ünlü oyuncu 2 Temmuz’da da Kazakistan’da katıldığı film festivalinde kadın hayranlarıyla üç saat boyunca fotoğraf çektirmek zorunda kalmıştı.