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Beyrut'ta Burak Özçivit izdihamı (Askerler kurtardı)

Burak Özçivit, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta katıldığı bir açılışta hayranları uzun süre alanı terk etmeyince, iki saat AVM deposunda bekledikten sonra otele asker eşliğinde gidebildi.

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    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir AVM’de yer alan mağaza açılışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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    Oyuncuyu, görmek için alana giden 15 bin kişi izdihama sebep oldu. İlgiden dolayı AVM’ye ön kapıdan giremeyen Özçivit, korumalar eşliğinde garajdan giriş yapabildi. 

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    Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı zor anlar yaşadı.
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    AVM’nin kapanmasına rağmen kalabalık dağılmayınca, 100 güvenlik görevlisinin yanı sıra Lübnan askeri de duruma müdahale etti.

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    Uzun süre mağazanın deposunda iki saat bekleyen oyuncu, asker eşliğinde otele geçiş yapabildi. Özçivit, otelin önündeki kalabalık yüzünden de iki gün boyunca odasından çıkamadı.

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    Instagram hesabından otelde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Özçivit, “Her şey için teşekkürler Beyrut. Yakında görüşmek üzere” notunu yazdı.

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    Özçivit, iki hafta önce reklam yüzü olduğu markanın tanıtımı için Romanya’ya gitmiş, orada da kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

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    Ünlü oyuncu 2 Temmuz’da da Kazakistan’da katıldığı film festivalinde kadın hayranlarıyla üç saat boyunca fotoğraf çektirmek zorunda kalmıştı.

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