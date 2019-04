Beyrut'ta Can Yaman ve Demet Özdemir rüzgarı

Murex D'or ödülleri öncesi yabancı basının sorularını yanıtlayan Can Yaman ve Demet Özdemir'e gecede yoğun ilgi gösteren Arap hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Gecede Yaman teşekkür konuşmasını şu şekilde dile getirdi; "Merhaba, öncelikle Murex D’or jüri üyelerine ödül için minnettarım. Dizimizin her bölümü için saatlerce çalıştık ve inanılmaz emek harcadık, bir sürü fedakarlık yaptık ve bunların hepsi ülkemizde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir buldu. Bu bizi çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu inanılmaz bir his. Bu yıl ülkemizde de bir çok ödül aldık ancak bu ödül yurt dışından gelen ilk ödül olması ayrıcalıklı kılıyor. İlk etapta bizi bir araya getiren prodüktörümüz Faruk Turgut'a teşekkür ederim. Yönetmenimize, iş arkadaşlarımıza, menajerlerimize, ailem ve arkadaşlarım dahil herkesin sevgisi başarıma katkıda bulundu. Ama özellikle efsanevi rol arkadaşım Demet Özdemir'le aramızdaki inanılmaz uyumdan bahsetmek istiyorum. Birbirimizi her zaman destekledik ve bu yıl daha önce de aldığım ödüllerde söylediğim gibi bu ödülün yarısı onundur."