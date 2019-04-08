Beyrut'ta Can Yaman ve Demet Özdemir rüzgarı

Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman Arap dünyasının önde gelen ödül töreni Murex D'or tarafından ödüle layık görüldü. Beyrut'ta gerçekleşen gecede Demet Özdemir ve Can Yaman'a izdihamı yaşandı.
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Murex D'or ödülleri öncesi yabancı basının sorularını yanıtlayan Can Yaman ve Demet Özdemir'e gecede yoğun ilgi gösteren Arap hayranları yoğun ilgi gösterdi.
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Ödül töreninde şıklıklarıyla göz kamaştıran Özdemir ve Yaman, "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Oyunculara ödüllerini Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl tarafından takdim edildi.
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Gecede Yaman teşekkür konuşmasını şu şekilde dile getirdi; "Merhaba, öncelikle Murex D’or jüri üyelerine ödül için minnettarım. Dizimizin her bölümü için saatlerce çalıştık ve inanılmaz emek harcadık, bir sürü fedakarlık yaptık ve bunların hepsi ülkemizde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir buldu. Bu bizi çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu inanılmaz bir his. Bu yıl ülkemizde de bir çok ödül aldık ancak bu ödül yurt dışından gelen ilk ödül olması ayrıcalıklı kılıyor. İlk etapta bizi bir araya getiren prodüktörümüz Faruk Turgut'a teşekkür ederim. Yönetmenimize, iş arkadaşlarımıza, menajerlerimize, ailem ve arkadaşlarım dahil herkesin sevgisi başarıma katkıda bulundu. Ama özellikle efsanevi rol arkadaşım Demet Özdemir'le aramızdaki inanılmaz uyumdan bahsetmek istiyorum. Birbirimizi her zaman destekledik ve bu yıl daha önce de aldığım ödüllerde söylediğim gibi bu ödülün yarısı onundur."
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Özdemir ise ödülünü aldığı esnada şu konuşmayı yaptı; "Uzun bir yolculuk benim için. Hayallerimin gerçekleştiğini görmek benim için çok gurur verici. Burada olmaktan çok mutluyuz herkese çok teşekkür ederim."