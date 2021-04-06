Bige Önal'dan babası Erhan Önal'ın ölümünün ardından ilk paylaşım: Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla ilk kez fotoğraf yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar" mesajını yazdı.

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06.04.2021 - 09:50

Bige Önal, geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden babası





Son olarak Bir Başkadır dizisinde rol alan oyuncugeçtiğimiz günlerde hayata veda edenve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden babası Erhan Önal için bir mesaj yayınladı.

31 yaşındaki Önal, "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın" sözlerini dile getirdi.







"Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum" diyen Önal, "Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş" ifadelerini kullandı.







64 yaşında hayata veda eden Erhan Önal, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamamış Önal'ı bu acılı gününde oyunculuk yapan meslektaşı ve sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmamıştı.

BİGE ÖNAL KİMDİR?



Bige Önal 1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etti. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerle oyuncularla oynadı.



2014 yılında başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı.







2015 yılında ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırdı. Ardından Bir Başkadır dizisinde rol aldı



Önal, son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekteriyle ekranlarda boy gösteriyor.

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