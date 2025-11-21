Biletleri 40 dakikada tükenmişti: Tarkan 4 konser tarihi daha açıkladı
21.11.2025 17:13
Son Güncelleme: 21.11.2025 17:16
NTV - Haber Merkezi
Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri dakikalar içinde tükendi. Bilet alamayan hayranlarına müjdeli haber veren Tarkan, 4 konser tarihi daha açıkladı.
Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. 16-17-20 ve 23 Ocak'ta Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak ünlü ismin konserinin biletleri, satışa çıktıktan sonra 40 dakikada tükendi.
İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ
Konser biletlerinin satıldığı sitede, yığılma olmaması adına sıra numarası verilmeye başlansa da yoğunluk sebebiyle internet sitesi çöktü. Binlerce kişi bilet alamadı.
Bilet fiyatlarının ise 7 bin TL ile 32 bin TL arasında değişiklik gösterdiği görüldü.
YENİ TARİHLERİ DUYURDU
Yoğun ilginin ardından Tarkan'dan hayranlarına müjde geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan sanatçı; 24- 27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da 4 konser daha vereceğini duyurdu.
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan'ın açıkladığı dört konserin biletleri, 24 Kasım Pazartesi günü satışa çıkacak.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Öte yandan Tarkan, İstanbul konserleri için heyecanını "Merhaba İstanbul, hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında... İşin gırgırı bir yana ben de çok özledim ve çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri görüşmek üzere çok öpüyorum hepinizi" sözleriyle paylaştı.