Bilim açıkladı: Sosyal bağlar beyin sağlığını nasıl etkiliyor?

SADECE BULMACA ÇÖZMEK YETMEZ

Egzersiz, sağlıklı beslenme ve zihinsel aktiviteler her ne kadar beyin sağlığı için önemli olsa da, bu araştırma sosyal bağların da en az onlar kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için güçlü sosyal bağlar kurmanın ve sürdürmenin, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu vurguluyor.