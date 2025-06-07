Bilim açıkladı: Sosyal bağlar beyin sağlığını nasıl etkiliyor?
Yeni bir araştırma, sosyal destek ile bilişsel dayanıklılık arasındaki güçlü bağı ortaya koydu.
Yakın zamanda yayımlanan bir bilimsel çalışma, dikkatle dinleyen birinin varlığının, yaşa bağlı beyin hacmi kaybına rağmen bilişsel dayanıklılığı önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, düzenli olarak duygusal destek alabilen yetişkinler, Alzheimer gibi dejeneratif hastalıklara karşı daha dirençli olabiliyor.
Amerikan JAMA Network Open dergisinde yayımlanan çalışmada, sosyal destek sistemlerinin bilişsel işlevleri nasıl etkilediği incelendi.