Bilim açıklıyor: Doğduğunuz gün hakkınızda ne söylüyor?

Araştırmanın başındaki isim olan Prof. Dr. Sophie von Stumm, “Elde ettiğimiz veriler, bir çocuğun doğduğu günün ne kişilik üzerinde ne de dış görünüm veya başarı ihtimali üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu gösteriyor” dedi.



Çalışma, çarşamba günü doğan çocukların diğer günlerde doğanlardan daha "kederli" olmadığı gibi, pazartesi doğanların da “güzel yüzlü” olma ihtimalinin daha yüksek olmadığını ortaya koydu. Bu tür kalıpların, çocuğun kendilik algısını etkileme potansiyeli olsa da, genetik, çevresel koşullar ve özellikle ailenin sosyoekonomik durumu gibi etkenler çok daha belirleyici.





