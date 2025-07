Bilim açıklıyor: Doğduğunuz gün hakkınızda ne söylüyor?

DailyMail'de yer alan habere göre Yaklaşık 200 yıl önce, ilk kez 1836’da İngiliz yazar Anna-Eliza Bray’in Traditions of Devonshire adlı eserinde yayımlanan ve Monday’s Child adıyla bilinen bu anonim tekerleme, haftanın her günü için farklı karakter özellikleri atfeder. Örneğin pazartesi günü doğan çocukların “güzel yüzlü”, salı günü doğanların “zarif”, çarşamba günü doğanların ise “kederli” olduğuna inanılır.



Ancak York Üniversitesi Eğitim Bölümü tarafından yürütülen ve Journal of Personality dergisinde yayımlanan araştırma, bu iddiaların bilimsel dayanağını sorguluyor. Araştırmacılar, İngiltere ve Galler'de yaşayan 1.100'den fazla ikiz ailesinden elde edilen 2.000’den fazla çocuğa ait verileri analiz etti. Çalışmada çocukların doğum günlerinin yanı sıra kişilik özellikleri, sosyal davranışları, çalışkanlıkları ve dış görünüşlerine dair değerlendirmeler karşılaştırıldı.