Bilim açıklıyor: Günde kaç yumurta yemelisiniz?
Yeni araştırmalar, düzenli yumurta tüketiminin sağlığa önemli katkılar sunduğunu ortaya koyarak, uzun süredir devam eden kolesterol tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Yıllardır yüksek kolesterolle ilişkilendirilen yumurta, son bilimsel veriler ışığında aklanıyor. Food & Function dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırmaya göre, günde ortalama 1,5 yumurta tüketen bireylerin kemik yoğunluğunda önemli bir artış görülüyor. Özellikle yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmada, düzenli yumurta tüketiminin femur kemiğinde %72, omurgada ise %83 oranında kemik yoğunluğu artışına yol açtığı saptandı.