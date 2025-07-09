Bilim açıklıyor: Günde kaç yumurta yemelisiniz?

KOLESTEROL ENDİŞESİ GERİDE Mİ KALIYOR?

Geçmişte yumurta, içerdiği kolesterol nedeniyle kalp sağlığı açısından riskli olarak görülse de güncel araştırmalar bu algının değiştiğini gösteriyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, diyetle alınan kolesterol, LDL ("kötü") kolesterolü doymuş yağ kadar yükseltmiyor. Hatta birçok birey için haftada yedi yumurtaya kadar tüketim güvenli kabul ediliyor.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) da artık yumurtayı, düşük doymuş yağ oranı ve yüksek besin yoğunluğu nedeniyle “sağlıklı besin” kategorisinde değerlendiriyor.





