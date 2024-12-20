Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar!
Kaliforniya'da yapılan bir araştırma, sincapların tarla farelerini avlayıp yediğini ve bunun, onların fırsatçı omnivorlar olabileceğini ortaya koydu. Bu şoke edici keşif, sincapların beslenme alışkanlıklarının beklenmedik şekilde esnek olduğunu gösteriyor.
Kaliforniya'da bilim insanları, yer sincaplarının tarla farelerini avlayıp yediğine dair şoke edici bir keşifte bulundu. Sincaplar, genellikle tohum, tahıl ve kabuklu yemişlerle beslenen bir tür olarak bilinse de, bu yeni bulgular onların esnek bir beslenme düzenine sahip fırsatçı omnivorlar olabileceğini gösteriyor.