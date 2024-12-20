Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar!

Araştırmacılar, sincapların bu etobur davranışının, türler arası hastalık yayılımını nasıl etkileyebileceğini ve bu davranışın ebeveynden yavruya nasıl geçtiğini anlamayı amaçlıyor. Şu an için popülasyonda herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlenmemiş olsa da, bu yeni davranışların ekolojik dengede önemli değişikliklere yol açabileceği düşünülüyor.