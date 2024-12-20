Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar!

Kaliforniya'da yapılan bir araştırma, sincapların tarla farelerini avlayıp yediğini ve bunun, onların fırsatçı omnivorlar olabileceğini ortaya koydu. Bu şoke edici keşif, sincapların beslenme alışkanlıklarının beklenmedik şekilde esnek olduğunu gösteriyor.

Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar! - 1

Kaliforniya'da bilim insanları, yer sincaplarının tarla farelerini avlayıp yediğine dair şoke edici bir keşifte bulundu. Sincaplar, genellikle tohum, tahıl ve kabuklu yemişlerle beslenen bir tür olarak bilinse de, bu yeni bulgular onların esnek bir beslenme düzenine sahip fırsatçı omnivorlar olabileceğini gösteriyor.

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Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar! - 2

İLK KEZ GÖZLEMLENDİ 

Kaliforniya Davis Üniversitesi'nden bir ekip, Haziran ve Temmuz 2024 arasında sincapların 74 tarla faresiyle etkileşimini inceledi.

Etkileşimlerin yüzde 42’sinden fazlası, sincapların fareleri bilfiil avlayarak öldürüp yemelerini içeriyordu. Biyoloji doçenti Jennifer E. Smith, bu durumu ilk kez gözlemlediklerinde şoke olduklarını söyledi ve "Bu davranışı daha önce hiç görmemiştik," dedi.

Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar! - 3

FARELERİN ARTIŞIYLA BAĞLANTILI 

Araştırmalar, sincapların bu etobur davranışlarının özellikle Temmuz ayının ilk iki haftasında zirve yaptığını ve bunun, yerel parktaki tarla faresi sayısındaki patlamayla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Smith, bu davranışın, farelerin geçici artışı karşısında gelişmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar! - 4

Sincapların davranışsal esneklikleri, onların değişen çevresel koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Çalışmanın bir diğer yazarı Sonja Wild, sincapların diğer memelilere benzer şekilde, yiyecek mevcudiyetindeki değişikliklere yanıt verebildiğini ve bu adaptasyonun onları hızla değişen ortamlarda hayatta tutabildiğini belirtti.

Bilim dünyası şokta: Etobur davranış sergilemeye başladılar! - 5

Araştırmacılar, sincapların bu etobur davranışının, türler arası hastalık yayılımını nasıl etkileyebileceğini ve bu davranışın ebeveynden yavruya nasıl geçtiğini anlamayı amaçlıyor. Şu an için popülasyonda herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlenmemiş olsa da, bu yeni davranışların ekolojik dengede önemli değişikliklere yol açabileceği düşünülüyor.

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