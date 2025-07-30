Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor
ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün sadece 15 dakika tempolu yürüyüş yapmanın kalp sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, adım sayısından çok yürüyüş temposuna odaklanılması gerektiğini vurguluyor.
Araştırmada, 79 bin 850’den fazla yetişkinin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar, gün içerisinde ne kadar süre yavaş veya hızlı yürüdüklerini bildirdi. İş yerinde yapılan yürüyüşler, köpek gezdirmek ve hafif aktiviteler "yavaş yürüyüş" olarak sınıflandırılırken; merdiven çıkmak, egzersiz ve tempolu yürüyüş gibi daha dinamik aktiviteler "hızlı yürüyüş" olarak kabul edildi.
17 yıl süren takip sonuçları, hızlı yürüyüş yapanların her türlü nedene bağlı ölüm riskinin yüzde 20 oranında azaldığını gösterdi. Özellikle kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde bu etkinin daha belirgin olduğu belirlendi. Bulgular, American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlandı.