Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor

HAREKETSİZLİK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Baş araştırmacı Prof. Wei Zeng, hızlı yürüyüşün kalbin daha verimli çalışmasını sağladığını, obeziteyi azalttığını ve böylece kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğini belirtti. Daha önce yapılan araştırmalarda da bu egzersiz tarzının VO2-max seviyesini (vücudun egzersiz sırasında işlediği oksijen miktarı) artırdığı, bunun da daha iyi fiziksel kondisyon ve daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştı.



İngiltere’de her hafta yaklaşık 420 kişi kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise her yıl dünyada yaklaşık iki milyon kişinin fiziksel hareketsizlik yüzünden yaşamını yitirdiğini ve bunun küresel ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildiriyor.





