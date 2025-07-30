Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor

ABD’de yapılan kapsamlı bir araştırma, her gün sadece 15 dakika tempolu yürüyüş yapmanın kalp sağlığını önemli ölçüde iyileştirdiğini ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azalttığını ortaya koydu. Uzmanlar, adım sayısından çok yürüyüş temposuna odaklanılması gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 1


Araştırmada, 79 bin 850’den fazla yetişkinin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar, gün içerisinde ne kadar süre yavaş veya hızlı yürüdüklerini bildirdi. İş yerinde yapılan yürüyüşler, köpek gezdirmek ve hafif aktiviteler "yavaş yürüyüş" olarak sınıflandırılırken; merdiven çıkmak, egzersiz ve tempolu yürüyüş gibi daha dinamik aktiviteler "hızlı yürüyüş" olarak kabul edildi.

17 yıl süren takip sonuçları, hızlı yürüyüş yapanların her türlü nedene bağlı ölüm riskinin yüzde 20 oranında azaldığını gösterdi. Özellikle kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde bu etkinin daha belirgin olduğu belirlendi. Bulgular, American Journal of Preventive Medicine dergisinde yayımlandı.


YAŞAM HABERLERİ

Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 2

HAREKETSİZLİK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Baş araştırmacı Prof. Wei Zeng, hızlı yürüyüşün kalbin daha verimli çalışmasını sağladığını, obeziteyi azalttığını ve böylece kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğini belirtti. Daha önce yapılan araştırmalarda da bu egzersiz tarzının VO2-max seviyesini (vücudun egzersiz sırasında işlediği oksijen miktarı) artırdığı, bunun da daha iyi fiziksel kondisyon ve daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştı.

İngiltere’de her hafta yaklaşık 420 kişi kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise her yıl dünyada yaklaşık iki milyon kişinin fiziksel hareketsizlik yüzünden yaşamını yitirdiğini ve bunun küresel ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer aldığını bildiriyor.


Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 3

“HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR BİR EGZERSİZ”

Prof. Zeng, “Tempolu yürüyüş, her yaştan ve her seviyeden bireyin rahatlıkla uygulayabileceği, düşük maliyetli ve etkili bir aktivite” dedi. Araştırma ekibinden Prof. Lili Liu da özellikle sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olan bölgelerde hızlı yürüyüşün teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı:


Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 4

“Halk sağlığı kampanyaları, hızlı yürüyüşün önemini ve ulaşılabilirliğini öne çıkararak toplumun genel sağlık düzeyini yükseltebilir. Bireyler tempolu yürüyüşü veya diğer aerobik egzersizleri rutinlerine dahil etmelidir.”

Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 5


Uzmanlara göre modern yaşam, insanları giderek daha hareketsiz hale getiriyor. İngiltere’de pek çok kişi iş saatlerinde masa başında oturuyor, eve dönerken uzun süre araçta veya trende zaman geçiriyor ve günün sonunda televizyon karşısında vakit harcıyor. Bu yaşam tarzının, her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.


Bilim insanları "15 dakika yeter" diyor: Erken ölüm riskini yüzde 20 azaltıyor - 6

Araştırmacılar, çalışmanın bazı sınırlılıkları olduğunu da kabul etti. Katılımcıların yürüyüş süreleri kendi beyanlarına dayanıyordu ve aktivite düzeylerindeki değişiklikler zamanla takip edilemedi. Ancak bilim insanları, elde edilen bulguların hızlı yürüyüşün sağlık üzerindeki olumlu etkisini açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor.

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