Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur?
Her sofrada bulunan ve günün her öğünü tüketilen yoğurt sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Sindirimi düzenleyen ve bağışıklığı güçlendiren yoğurdun ömrü uzatabileceği söyleniyor. Peki, her gün 1 kase yoğurt yiyince ne olur?
Bilim insanları, günde bir yoğurt yemenin ömrü uzatabileceğini söylüyor. Yapılan bir araştırma, her gün 50 gram tam yağlı ya da az yağlı yoğurt tüketmenin ( erken ölüm riskini neredeyse yüzde 20 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.