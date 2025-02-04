Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur?

Her sofrada bulunan ve günün her öğünü tüketilen yoğurt sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Sindirimi düzenleyen ve bağışıklığı güçlendiren yoğurdun ömrü uzatabileceği söyleniyor. Peki, her gün 1 kase yoğurt yiyince ne olur?

Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 1

Bilim insanları, günde bir yoğurt yemenin ömrü uzatabileceğini söylüyor. Yapılan bir araştırma, her gün 50 gram tam yağlı ya da az yağlı yoğurt tüketmenin ( erken ölüm riskini neredeyse yüzde 20 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.


YAŞAM HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 2

İngiltere'de 186 bin erkek ve kadının beslenme ve sağlık alışkanlıklarını inceleyen araştırmacılar , günde 50 grama kadar karbonhidrat tüketenlerin erken ölme ihtimallerinin yüzde 18 daha az olduğunu buldu.

Bilim insanları yoğurdun içindeki doğal bakterilerin bağırsak üzerinde yararlı etkileri olabileceğini ve bu durumun koruyucu etkiyi açıklayabileceğini ileri sürdü.

'Bu yeni bulgular, yoğurt tüketiminin sağlıklı bir beslenmenin bir parçası olarak ölçülü olmasının kanıtı olarak klinik ve halk sağlığı açısından önem taşıyor' denildi.


Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 3

Yoğurt, binlerce yıldır sofralarımızdan eksik olmayan, besin değeri yüksek bir gıda olarak biliniyor. İçeriğindeki probiyotikler, vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığa sayısız fayda sağlayan yoğurt, uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen besinler arasında yer alıyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 4

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK

Yoğurt, içeriğinde bulunan probiyotikler sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunuyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu faydalı bakteriler, zararlı mikroorganizmalarla savaşarak vücudu hastalıklara karşı koruyor.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalsiyum ve D vitamini açısından zengin olan yoğurt, kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle osteoporoz (kemik erimesi) riskini azaltan bu besin, çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubunda tüketilmesi gereken önemli bir kalsiyum kaynağı olarak öne çıkıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Probiyotik içeriğiyle bağırsak florasını dengeleyen yoğurt, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. Mide rahatsızlıklarını önlemede etkili olan yoğurt, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarının giderilmesine de katkı sağlıyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 5

KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLUR

Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayan yoğurt, kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için ideal bir besin kaynağı. Düşük kalorili ve besleyici olması, diyet listelerinde yoğurdun vazgeçilmez bir seçenek olmasını sağlıyor.

CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINI DESTEKLER

Yoğurdun içeriğindeki B vitaminleri, cildin ve saçların daha sağlıklı olmasına katkıda bulunuyor. Cildi nemlendiren ve besleyen yoğurt, aynı zamanda saçların güçlenmesine ve parlak görünmesine de yardımcı oluyor.


DOĞAL VE BESLEYİCİ

Geleneksel yöntemlerle mayalanan ev yapımı yoğurt, katkı maddesi içermediği için en sağlıklı seçeneklerden biri olarak gösteriliyor. Günlük beslenme rutinine yoğurdu eklemek, sağlığı korumanın doğal ve lezzetli bir yolu olarak öneriliyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 kase yoğurt yiyince ne olur? - 6

HER GÜN 1 KASE YOĞURT YEMEK

Yoğurt tüketiminin düzenli ve yeterli miktarda olması çok önemlidir.

Eğer peynir veya yumurta gibi diğer protein kaynakları tüketiliyorsa günde 1 kase yoğurt yeterli olacaktır. Ancak bahsedilen diğer protein deposu besinler tüketilmiyorsa yoğurt tüketimini mümkün olduğunca arttırmalı hatta günde en az 2-3 kase tüketilmelidir.

Günde en az 1 kase tüketilen yoğurdun vücuda sayısız faydası vardır. Probiyotik olması sebebiyle sindirimi kolaylaştırır, kabızlık ishal gibi sorunların oluşumuna engel olur ve uyku getirir. Yoğurdun uyku getirmesi hemen herkesçe bilinen ve sık sık da uyku ihtiyacı olduğunda uygulanan bir yöntemdir.

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