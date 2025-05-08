Bilim insanları açıkladı: Dakikalar içinde otizmi ortaya çıkaran test

Araştırmada, otistik ve otistik olmayan katılımcılardan, üzerinde takip işaretleri bulunan başparmak ve işaret parmaklarını kullanarak farklı boyutlardaki blokları kavramaları istendi. Test, sadece iki dakika sürerken, kavrama eylemi sırasında parmak hareketlerinin ayrıntılı analizi yapıldı. Ardından, katılımcılardan her bloğu kaldırıp aynı noktaya koymaları ve ellerini başlangıç pozisyonuna geri koymaları istendi.



Makine öğrenimiyle yapılan analizler sonucunda, otistik olmayan katılımcıların nesneleri kavrarken boyutlarına bağlı olarak kavrama hareketlerini daha hassas bir şekilde ayarladıkları, otizmli bireylerin ise bu hareketleri tamamlarken daha fazla zaman harcadıkları belirlendi.





