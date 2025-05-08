Bilim insanları açıkladı: Dakikalar içinde otizmi ortaya çıkaran test
Yapılan yeni bir araştırma, kişilerin nesneleri kavrama biçimlerinin, otizm teşhisinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, otistik bireylerin fiziksel görevleri yerine getirme biçimindeki ince farklara dayalı olarak geliştirdikleri bu testin, otizm tanısında yüzde 85 doğruluk oranıyla etkili olduğunu belirtiyor.
Araştırmada, otistik ve otistik olmayan katılımcılardan, üzerinde takip işaretleri bulunan başparmak ve işaret parmaklarını kullanarak farklı boyutlardaki blokları kavramaları istendi. Test, sadece iki dakika sürerken, kavrama eylemi sırasında parmak hareketlerinin ayrıntılı analizi yapıldı. Ardından, katılımcılardan her bloğu kaldırıp aynı noktaya koymaları ve ellerini başlangıç pozisyonuna geri koymaları istendi.
Makine öğrenimiyle yapılan analizler sonucunda, otistik olmayan katılımcıların nesneleri kavrarken boyutlarına bağlı olarak kavrama hareketlerini daha hassas bir şekilde ayarladıkları, otizmli bireylerin ise bu hareketleri tamamlarken daha fazla zaman harcadıkları belirlendi.