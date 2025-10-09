Bilim insanları açıkladı: Erkek tartışmayı daha sık başlatıyor

Saint Andrews Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, karma çiftlerde erkeklerin tartışma sırasında kadınlara kıyasla daha sık saldırganlık başlattığını ortaya koydu.

DailyMail'de yer alan habere göre; İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi araştırmacıları, çiftler arasındaki çatışmalarda cinsiyetin saldırganlık biçimini nasıl etkilediğini inceledi. Bulgulara göre, erkeklerin doğrudan saldırgan davranış başlatma olasılığı kadınlardan “önemli ölçüde” daha yüksek.

Araştırma ekibinden Başyazar Annah McCurry, konuyla ilgili açıklamasında, “Bazı insanların neden diğerlerinden daha saldırgan olduğunu anlamak önemli. Ancak aynı kişinin neden bir durumda saldırgan olup, başka bir durumda saldırgan olmadığını da bilmemiz gerekiyor” dedi.
McCurry, araştırmanın sonuçlarına dair şunları da ekledi:

“Kadınların saldırganlık başlatmaktan ziyade saldırganlığa karşılık verme eğiliminde olduklarını gördük.”

KADINLARDA DA MİSİLLEME ERKEKLER KADAR ETKİN

Araştırma, kadınların her ne kadar tartışmayı başlatma olasılığı düşük olsa da, saldırganlığa maruz kaldıklarında erkekler kadar misilleme yaptıklarını da ortaya koydu.

Sonuçlar, tüm cinsiyet kombinasyonlarında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini gösterdi.

Kadınlardan oluşan çiftlerde saldırganlık en düşük seviyede gözlenirken, kadınların kadınlarla yaşadığı anlaşmazlıklarda yatıştırıcı bir tutum sergileme olasılığı da daha yüksek bulundu.

Zorunlu molalar eklendiğinde ise erkeklerin saldırganlık seviyesinin, kadınlara göre çok daha hızlı bir şekilde düştüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, Scientific Reports dergisinde yayımlanan makalede şu değerlendirmeyi yaptı:

“Erkeklerde kadınlara kıyasla daha yüksek düzeyde saldırgan davranış görülmesi, en azından kısmen, erkeklerin dürtüsel davranmaya daha yatkın olmasından kaynaklanıyor.”

Bilim insanları, elde ettikleri bulguların cinsiyet, dürtüsellik ve çevresel faktörlerin saldırganlık üzerindeki etkisini daha iyi anlamaya katkı sağlayacağını belirtiyor.

Araştırma ekibi, “Bu çalışma, saldırganlık araştırmalarında önemli bir metodolojik ilerlemeyi temsil ediyor ve bağlam ile kişilerarası dinamiklerin önemini vurguluyor” ifadelerini kullandı.

