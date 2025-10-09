Bilim insanları açıkladı: Erkek tartışmayı daha sık başlatıyor

KADINLARDA DA MİSİLLEME ERKEKLER KADAR ETKİN

Araştırma, kadınların her ne kadar tartışmayı başlatma olasılığı düşük olsa da, saldırganlığa maruz kaldıklarında erkekler kadar misilleme yaptıklarını da ortaya koydu.



Sonuçlar, tüm cinsiyet kombinasyonlarında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek düzeyde saldırganlık sergilediğini gösterdi.



Kadınlardan oluşan çiftlerde saldırganlık en düşük seviyede gözlenirken, kadınların kadınlarla yaşadığı anlaşmazlıklarda yatıştırıcı bir tutum sergileme olasılığı da daha yüksek bulundu.