Bilim insanları açıkladı: Erkek tartışmayı daha sık başlatıyor
Saint Andrews Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, karma çiftlerde erkeklerin tartışma sırasında kadınlara kıyasla daha sık saldırganlık başlattığını ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi araştırmacıları, çiftler arasındaki çatışmalarda cinsiyetin saldırganlık biçimini nasıl etkilediğini inceledi. Bulgulara göre, erkeklerin doğrudan saldırgan davranış başlatma olasılığı kadınlardan “önemli ölçüde” daha yüksek.