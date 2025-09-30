Bilim insanları açıkladı: Her gün çay içince ne oluyor?

Çin’deki Nanjing Üniversitesi’nden kardiyologlardan oluşan bir ekip, yaptıkları analizde günde yaklaşık on fincan (1,2 litre) siyah çay içenlerin, çay tüketmeyenlere kıyasla kalp hastalığı riskini yüzde 16 oranında azalttığını belirledi. Daha az miktarda, yani birkaç bardak çay içmek ise riski yalnızca yüzde 5 düşürüyor.