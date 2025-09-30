Bilim insanları açıkladı: Her gün çay içince ne oluyor?
Yıllardır bilim insanları, çay içmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Son araştırmalar ise, çayın kalp sağlığı açısından özellikle siyah çay formunda önemli bir koruyucu etkisi olduğunu ortaya koydu.
Çin’deki Nanjing Üniversitesi’nden kardiyologlardan oluşan bir ekip, yaptıkları analizde günde yaklaşık on fincan (1,2 litre) siyah çay içenlerin, çay tüketmeyenlere kıyasla kalp hastalığı riskini yüzde 16 oranında azalttığını belirledi. Daha az miktarda, yani birkaç bardak çay içmek ise riski yalnızca yüzde 5 düşürüyor.