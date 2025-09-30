Bilim insanları açıkladı: Her gün çay içince ne oluyor?

Yıllardır bilim insanları, çay içmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. Son araştırmalar ise, çayın kalp sağlığı açısından özellikle siyah çay formunda önemli bir koruyucu etkisi olduğunu ortaya koydu.

Çin’deki Nanjing Üniversitesi’nden kardiyologlardan oluşan bir ekip, yaptıkları analizde günde yaklaşık on fincan (1,2 litre) siyah çay içenlerin, çay tüketmeyenlere kıyasla kalp hastalığı riskini yüzde 16 oranında azalttığını belirledi. Daha az miktarda, yani birkaç bardak çay içmek ise riski yalnızca yüzde 5 düşürüyor.

Araştırmada, sağlık faydalarının şekersiz siyah çaydan kaynaklandığı vurgulandı. Nanjing Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Analizimiz, siyah çay tüketiminin kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor.

Sonuçlarımız, kalp hastalıklarının önlenmesinde siyah çay tüketimini destekliyor” ifadelerini kullandı

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan çalışmada, sütlü çayın etkisine dair kesin bir sonuca varılamadı. Ancak çalışmada, sütlü çay içmenin yaygın olduğu iki Birleşik Krallık çalışması da yer aldı. 


Öte yandan, yeşil çayın yüksek antioksidan ve düşük kafein içeriği nedeniyle sağlık açısından faydalı olabileceği uzun süredir biliniyor. Yeni bulgular ise siyah çayın da kalp sağlığı üzerindeki koruyucu etkilerini güçlendirdiğini gösteriyor. Bilim insanları, çayın kalbi nasıl koruduğunu hâlâ tam olarak açıklayamıyor.

