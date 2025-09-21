Bilim insanları açıkladı: Sebzelerde gizlenen tehlike
Plymouth Üniversitesi araştırmacıları, sebzelerin yenilebilir kısımlarında binlerce mikroplastik parçacığı tespit etti. Çalışma, plastiklerin bitkilerin köklerinden geçerek tüketilebilir bölgelere ulaştığını ortaya koydu.
İngiltere’deki Plymouth Üniversitesi uzmanları, sebze tüketimiyle ilgili endişeleri artıran önemli bir araştırmaya imza attı. Bilim insanları, nanoplastiklerin sebzelerin büyüme sürecinde köklerden emilerek yenilebilir kısımlara taşındığını kanıtladı.