Bilim insanları açıkladı: Sebzelerde gizlenen tehlike

Çalışmada model olarak turp kullanıldı. Çapı bir santimetrenin milyonda biri kadar küçük olan plastik parçacıklarının köklere girdiği ve daha sonra bitkinin etli köklerinde biriktiği belirlendi. Araştırmaya göre, mikroplastiklerin yaklaşık yüzde 25’i turpun yenilebilir kısmına, yüzde 10’u ise fidana ulaştı.



Araştırmanın başyazarı Dr. Nathaniel Clark, “Bunun yalnızca bu sebzeye özgü olduğuna inanmak için hiçbir neden yok. Farklı ürünlerin nanoplastiklere bulaşması son derece olası” dedi.





