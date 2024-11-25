Bilim insanları araştırdı: Ölüme yakın deneyimlerde ortaya çıkan huzurun sırrı ne?

Ölüme yakın deneyimler, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Kalp krizi gibi fiziksel olarak acı verici durumlarla karşı karşıya kalan kişiler, bu anlarda genellikle beklenmedik bir huzur hissettiklerini anlatıyor.

Peki, bu huzurun kaynağı ne? Bilim insanları, bu sıra dışı fenomenin arkasındaki biyolojik ve nörolojik mekanizmaları çözmeye çalışıyor.