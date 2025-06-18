Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı
Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Louisa Scheling liderliğindeki bir ekip, çiftlerin ilişki memnuniyetinde yaşadığı dalgalanmaları günler hatta saatler bazında inceledi. Çalışma, bireylerin ilişki tatmininde kısa sürede önemli değişimler yaşadığını ortaya koydu.
Verilere göre, Birleşik Krallık’ta evliliklerin yüzde 42’si boşanmayla sonuçlanıyor. Bu oran, 1950’lerden bu yana ciddi bir artışı temsil ediyor.
Genellikle ilişkilerle ilgili araştırmalar yıllar süren memnuniyet düzeylerine odaklanırken, bu yeni çalışma zaman aralığını daraltarak partnerlerin birkaç gün hatta 24 saat içinde ilişkilerinden ne kadar memnun olduklarını analiz etti. Çalışmaya yaklaşık 750 çift katıldı ve katılımcılar, gün içinde birden fazla kez ilişki tatminlerini raporladı.