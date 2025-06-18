Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı

Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Louisa Scheling liderliğindeki bir ekip, çiftlerin ilişki memnuniyetinde yaşadığı dalgalanmaları günler hatta saatler bazında inceledi. Çalışma, bireylerin ilişki tatmininde kısa sürede önemli değişimler yaşadığını ortaya koydu.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 1

Verilere göre, Birleşik Krallık’ta evliliklerin yüzde 42’si boşanmayla sonuçlanıyor. Bu oran, 1950’lerden bu yana ciddi bir artışı temsil ediyor.

Genellikle ilişkilerle ilgili araştırmalar yıllar süren memnuniyet düzeylerine odaklanırken, bu yeni çalışma zaman aralığını daraltarak partnerlerin birkaç gün hatta 24 saat içinde ilişkilerinden ne kadar memnun olduklarını analiz etti. Çalışmaya yaklaşık 750 çift katıldı ve katılımcılar, gün içinde birden fazla kez ilişki tatminlerini raporladı.

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Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 2

Çalışma, partnerlerin ilişki memnuniyetinde büyük dalgalanmalar yaşadığını gösterdi. Bu dalgalanmalar, bir gün içinde yaşananlara kıyasla birkaç günlük süreçte daha belirgin hale geliyor. Ayrıca çiftler arasında bu iniş-çıkışların oldukça senkronize bir şekilde gerçekleştiği de gözlemlendi.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 3

Partnerin algılanan duyarlılığı, memnuniyetin seyrini belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak öne çıktı. Özellikle erkek partnerin duygusal istikrarı da ilişkinin genel memnuniyeti üzerinde kayda değer bir etki yarattı.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 4

Kısa vadede bu dalgalanmalar ayrılık düşüncelerini tetikleyebilirken, uzun vadede ilişkinin genel seyri üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu belirlendi. Louisa Scheling'e göre bu dalgalanmalar, geleceği tahmin etmekten ziyade mevcut ilişki dinamiklerinin bir yansıması olabilir.

Bu bulguların, özellikle ilişki danışmanlığında çiftlere destek olmak adına yol gösterici olabileceği vurgulanıyor.

Çalışmanın sonuçları Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 5

AŞKIN 5 EVRESİ

Psikologlara göre aşk, beş temel evreden oluşuyor: 

1. Kelebekler

Bu ilk evre, yoğun bir tutku ve cinsel çekimle karakterize ediliyor. Katılımcıların yüzde 30’u kilo kaybı yaşadığını, yüzde 39’u ise verimliliğinin azaldığını belirtirken; bu dönemde testosteron ve östrojen üretimi artıyor. Yüzde 56’sı ise libidosunda yükselme olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 6

2. İnşa

İlk heyecan azalmaya başlarken çiftler birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyor. Araştırmaya göre, İngiltere’de çiftlerin yalnızca yüzde 3’ü bu aşamada. Vücut, kalp atışını hızlandıran ve mutluluk veren monoaminler üretiyor; bu da “mutlu bir kaygı” hissi yaratıyor. Bu dönemde yüzde 44 uyku sorunları, yüzde 29 dikkat dağınıklığı görülüyor.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 7

3. Uyum

Burada artık partnerin "uygun" olup olmadığını değerlendirme aşamasına geçiliyor. Bu dönemde sınırlar sorgulanırken, stres düzeyi de artıyor. 

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 8

4. Dürüstlük

Bu aşama, kişinin gerçek kimliğini açığa vurduğu dönem olarak ön plana çıkıyor. Sosyal medyada sunulan “kusursuz” imajın ardında gerçek benliğin ortaya çıkması, yüzde 15 oranında şüphe ve kırılganlık hissini tetikliyor. Psikolog Dr. Linda Papadopoulos’a göre, bu aşamada ilişkide gerçek samimiyet başlıyor.

Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı - 9

5. Denge

İlk dört aşamayı başarıyla geçen çiftler, güven ve bağın arttığı bir dengeye ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 50’si bu aşamaya geldiğini belirtirken, yüzde 23’ü daha mutlu olduklarını söylüyor. Orgazm sırasında salgılanan vazopressin ve doğumda salınan oksitosin hormonları, bağlılığı artırıyor.

Dr. Papadopoulos’a göre, işte burada gerçek bir huzur düzeyi ortaya çıkıyor. Çiftler birbirine gerçekten destek olduğunu hissediyor.

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