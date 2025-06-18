Bilim insanları aşkın grafiğini yayımladı

5. Denge

İlk dört aşamayı başarıyla geçen çiftler, güven ve bağın arttığı bir dengeye ulaşıyor. Katılımcıların yüzde 50’si bu aşamaya geldiğini belirtirken, yüzde 23’ü daha mutlu olduklarını söylüyor. Orgazm sırasında salgılanan vazopressin ve doğumda salınan oksitosin hormonları, bağlılığı artırıyor.

Dr. Papadopoulos’a göre, işte burada gerçek bir huzur düzeyi ortaya çıkıyor. Çiftler birbirine gerçekten destek olduğunu hissediyor.