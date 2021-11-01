Bilim insanları kahve içmenin mevsimsel depresyona iyi geldiğini keşfetti

Grosso "Kahve polifenollerinin kan-beyin bariyerini geçebildiğine, anti-nöroinflamatuar etkiler uygulayabildiğine ve hatta nörojenezi teşvik edebildiğine ve dolayısıyla hem bilişsel hem de duygusal bozukluk riskinin azalmasına ön ayak olduğuna dair kanıtlar var" dedi.