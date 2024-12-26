Bilim insanları kolon kanserine neden olan en büyük hatayı açıkladı: Milyonlarca kişi aynı yanlışı yapıyor

Kolon kanserinin ölüm oranları, erken teşhis ve tedaviye bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Erken evrelerde tedavi edilen hastalarda iyileşme oranı oldukça yüksektir ve 5 yıl hayatta kalma oranı %90'lara kadar çıkabilir. Ancak, ileri evrelerde bu oran düşer ve kanserin yayılması durumunda tedaviye yanıt alınması zorlaşabilir. Kolon kanseri için düzenli tarama testleri, özellikle 50 yaş üzeri bireyler için önemlidir. Tarama testleri, kanserin erken evrelerde tespit edilmesini sağlayarak ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltabilir.