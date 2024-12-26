Bilim insanları kolon kanserine neden olan en büyük hatayı açıkladı: Milyonlarca kişi aynı yanlışı yapıyor
Avustralya ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerde sıklıkla rastlanılan kolon kanseri, geç teşhis edildiğinde ölümcül olabiliyor. ABD'nin Alabama eyaletinde görev yapan bir grup gastroenterolog, kolon kanserine neden olan yaygın hataları açıkladı. Uzmanlar, sigara içmek ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının, kanser riskini artıran yanlışların başında geldiğini söyledi.
ABD'li sağlık görevlileri, genç yetişkinler arasında artan kolorektal kanser oranları sonrası, kolon kanseri taraması yaşının 50'den 45'e düşürülmesini önerdi.