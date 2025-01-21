Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor

İyi bir gece uykusundan sonra bile yeterince zinde hissedemiyorsanız, bunun sebebi Covid-19 olabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, daha önce virüse yakalanan her 20 kişiden 1'inin bitkinlik ve bilişsel bozukluk gibi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 1

Journal of General Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kronik yorgunluk sendromu, Covid-19’a yakalanan bireylerde yedi buçuk kat daha yaygın.

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Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 2

Virüse yakalanan her 20 Amerikalıdan biri, basit işler yaptıktan sonra aşırı yorgunluk, ortostatik intolerans (ayakta dururken baş dönmesi), dinlendirici olmayan uyku, bilişsel bozukluk ve genel yorgunluk gibi semptomlarla karşılaşıyor.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 3

Kronik yorgunluk sendromu, diğer adıyla miyaljik ensefalomiyelit, altı ay veya daha uzun süre boyunca bitkinlik, beyin sisi ve ağrıya neden olan kalıcı bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 4

Kronik yorgunluğun, vücudun enfeksiyona karşı aşırı bir şekilde savaşması sonucu bağışıklık sisteminin aşırı çalışması ve bu durumu sürdürmesi ile geliştiği düşünülüyor.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 5

Çalışmaya dahil edilen yaklaşık 11.800 kişinin Covid-19’a yakalandığı, 1.400’ün ise hastalığı geçirmediği belirtiliyor. Araştırma, Ekim 2021 ile Eylül 2024 arasında her üç ayda bir yapılan anketlere dayanıyor.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 6

Araştırmacılar, kronik yorgunluk sendromunun yaygınlığının pandemi ile birlikte artabileceğine dikkat çekiyor. Pandemiden önce Amerikalıların yaklaşık yüzde 0,2 ila yüzde 1’i kronik yorgunluk sendromu ile yaşıyordu. 2021 yılına ait bir anket ise Amerikalı yetişkinlerin yüzde 1,3’ünün doktorlar tarafından kronik yorgunluk sendromu teşhisi aldığı sonucuna varıldı. Bu da Covid sonrası kronik yorgunluk sendromu vakalarının ülke çapında artabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor - 7

Uzun süreli Covid; beyin sisi, yorgunluk, kalp iltihabı ve eklem ağrısı gibi birçok semptomu da beraberinde getirebilir. Uzmanlar, bu hastalığa sahip olanların yaklaşık yüzde 75’inin çalışamaz hale geldiğini öne sürüyor.

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