Bilim insanları kronik yorgunluğun nedenini buldu: Hastaların yüzde 75'i çalışamaz hale geliyor
İyi bir gece uykusundan sonra bile yeterince zinde hissedemiyorsanız, bunun sebebi Covid-19 olabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, daha önce virüse yakalanan her 20 kişiden 1'inin bitkinlik ve bilişsel bozukluk gibi sağlık problemleri yaşadığı ortaya çıktı.
Journal of General Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kronik yorgunluk sendromu, Covid-19’a yakalanan bireylerde yedi buçuk kat daha yaygın.