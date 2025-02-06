Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor
Meme dokusunda anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalarak tümör oluşturduğu bir hastalık olan meme kanseri, kendisini genellikle memede sert bir kitle, meme ucunda akıntı (özellikle kanlı) ve koltuk altı lenf bezlerinde şişlik gibi semptomlarla ele veriyor. Ancak Cancer Research UK, meme kanserinin çoğu kişi tarafından görmezden gelinen önemli bir belirtisi daha olduğunu açıkladı
Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadını etkilediği bilinen meme kanseri, nadiren de olsa erkeklerde de görülebiliyor. Bilim insanları, genellikle memede kitle şeklinde fark edilen bu kanser türünün yaygın olarak tanınmayan başka belirtileri daha olduğunun altını çizdi.