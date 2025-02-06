Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor

Meme dokusunda anormal hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyüp çoğalarak tümör oluşturduğu bir hastalık olan meme kanseri, kendisini genellikle memede sert bir kitle, meme ucunda akıntı (özellikle kanlı) ve koltuk altı lenf bezlerinde şişlik gibi semptomlarla ele veriyor. Ancak Cancer Research UK, meme kanserinin çoğu kişi tarafından görmezden gelinen önemli bir belirtisi daha olduğunu açıkladı

Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor - 1

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kadını etkilediği bilinen meme kanseri, nadiren de olsa erkeklerde de görülebiliyor. Bilim insanları, genellikle memede kitle şeklinde fark edilen bu kanser türünün yaygın olarak tanınmayan başka belirtileri daha olduğunun altını çizdi.

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Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor - 2

Memede hissedilen yumru, oldukça önemli bir semptomdur ancak gözden kaçabilecek başka hayat kurtarıcı belirtiler de vardır.

Breast Cancer Now tarafından yapılan bir araştırmada, meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde beşinde, kadınlara kanser teşhisi konduğunda, hastalığın zaten yayılmış ve tedavi edilemez hale gelmiş olduğu belirlendi. 

Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor - 3

Meme kanseri alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına göre, cildin çukurlaşması, meme kanserinin kritik bir işareti olabilir. Bu durum, memedeki küçük lenf damarlarının tıkanması nedeniyle vücutta atık ürünlerden kurtulmanın zorlaşması sonucu meydana gelebilir. Vücutta iltihaba yol açan bu belirti, portakal kabuğu görüntüsüne neden olabilir.

Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor - 4

Bu belirti, bazı durumlarda iltihaplı meme kanseri (inflammatory breast cancer) olarak bilinen daha nadir bir meme kanseri türünün işareti olabilir. Cancer Research UK’ye göre, iltihaplı meme kanseri vakaları, tüm meme kanseri vakalarının yüzde beşinden daha azını oluşturur ve diğer meme kanseri türlerine göre daha hızlı ilerler.

Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor - 5

İltihaplı meme kanseri, genellikle memedeki küçük lenf damarlarını tıkayan hücreler nedeniyle oluşur ve bu durum, cildin kırmızı ve iltihaplı görünmesine yol açar. Portakal kabuğu görünümü veya "peau d'orange" olarak bilinen bu belirti, aynı zamanda hamilelik veya emzirme döneminde yaygın olarak görülen bir meme enfeksiyonu olan mastitis veya yağ nekrozu gibi diğer durumların da belirtisi olabilir.

Uzmanlar, hem kadınların hem erkeklerin bu semptoma karşı dikkatli olması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

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