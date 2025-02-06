Bilim insanları meme kanserinin az bilinen belirtisini açıkladı: Çoğu kişi gözden kaçırıyor

İltihaplı meme kanseri, genellikle memedeki küçük lenf damarlarını tıkayan hücreler nedeniyle oluşur ve bu durum, cildin kırmızı ve iltihaplı görünmesine yol açar. Portakal kabuğu görünümü veya "peau d'orange" olarak bilinen bu belirti, aynı zamanda hamilelik veya emzirme döneminde yaygın olarak görülen bir meme enfeksiyonu olan mastitis veya yağ nekrozu gibi diğer durumların da belirtisi olabilir.

Uzmanlar, hem kadınların hem erkeklerin bu semptoma karşı dikkatli olması gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.