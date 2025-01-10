Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor
The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, beslenme rutininde yapılabilecek küçük değişikliklerle ömrü 10 yıla kadar uzatmak mümkün. Çeşitli hastalıklardan korunmak için pahalı süper gıdalara gerek olmadığını belirten uzmanlar; peynir, fıstık ezmesi ve kahve gibi günlük gıdaları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' olarak tanımlıyor. Bu yiyecekler, bağışıklık sisteminini güçlendirmenin yanı sıra iltihapları azaltmaya ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye de yardımcı oluyor.
SİYAH KİMYON TOHUMU
Siyah kimyon tohumu; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir. Metabolizma ve kardiyovasküler sağlığı destekleyerek tip 2 diyabetin riskini azaltabilir. Ancak, düzenli ilaç kullanan kişilerin, siyah kimyon tohumunu bir uzmana danışarak tüketmesi önerilir.