Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, beslenme rutininde yapılabilecek küçük değişikliklerle ömrü 10 yıla kadar uzatmak mümkün. Çeşitli hastalıklardan korunmak için pahalı süper gıdalara gerek olmadığını belirten uzmanlar; peynir, fıstık ezmesi ve kahve gibi günlük gıdaları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' olarak tanımlıyor. Bu yiyecekler, bağışıklık sisteminini güçlendirmenin yanı sıra iltihapları azaltmaya ve bağırsak sağlığını iyileştirmeye de yardımcı oluyor.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 1

SİYAH KİMYON TOHUMU

Siyah kimyon tohumu; anti-inflamatuar, antioksidan ve bağışıklık güçlendirici özelliklere sahiptir. Metabolizma ve kardiyovasküler sağlığı destekleyerek tip 2 diyabetin riskini azaltabilir. Ancak, düzenli ilaç kullanan kişilerin, siyah kimyon tohumunu bir uzmana danışarak tüketmesi önerilir.

YAŞAM HABERLERİ

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 2

PEYNİR

Çedar, parmesan ve emmental gibi sert peynirler, yaşlanma karşıtı bir madde olan spermidin açısından zengindir. Spermidin, vücudun hasarlı hücreleri geri dönüştürüp onarmasına yardımcı olan otofaji sürecini destekler. Bazı araştırmalar, spermidin tüketiminin, otofajiyi artırarak ömrü uzatabileceğini ortaya koymuştur. 12 ay olgunlaştırılmış çedar peynirinin 100 gramında yaklaşık 20 mg spermidin bulunur. Çedarın yaşlanma karşıtı etkisinden faydalanmak için günde 25 gram peynir tüketmek yeterlidir.

Ancak, peynirin AGE gibi zararlı bileşikler içerebileceğini de unutmamak gerekir. AGE'ler, iltihaplanma ve damar sertliği gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, spermidin açısından zengin buğday tohumu, soya fasulyesi, mantar ve baklagiller gibi alternatifler de önerilebilir.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 3

ÇİKOLATA

Bitter çikolata; kalp hastalıkları, diyabet ve metabolik bozukluklarla mücadeleye yardımcı olabilir. Kakao, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser riskini azaltır ve iltihapları giderir. Günde birkaç parça bitter çikolata tüketmek, kardiyovasküler sağlığı iyileştirirken beyin sağlığını da destekler.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 4

ŞALGAM

Şalgam, kanser riskini azaltan güçlü anti-inflamatuar bileşikler olan izotiyosiyanatlar içerir. Şalgamın özellikle meme, prostat ve kolon kanserlerine karşı etkili olduğu bilinir.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 5

KAHVE

Daha önce yapılan 100'e yakın araştırmada, kahvenin erken ölüm riskini düşürdüğü gözlemlendi. Günde 2 ila 4 fincan kahve içmek, uzun bir yaşamın kapılarını aralayabilir.

Kahve, kan şekeri seviyelerini düzenleyen klorojenik asit içerir. Bu asit, tip 2 diyabet ve diğer sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar. Kahve tüketimi, telomerlerin uzunluğunu artırarak hücre sağlığını destekler. Ancak aşırı kahve tüketiminin uykusuzluk veya anksiyeteye yol açabileceğini unutmamak gerekir.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 6

YER FISTIĞI

Yer fıstığı; kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanserlere karşı koruyucu bileşiklerle doludur. Düzenli fıstık tüketimi, erken ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir. Yer fıstığının kolesterolü dengeleyen fitosteroller ve anti-inflamatuar özellik gösteren resveratrol içerdiği de bilinir.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 7

NAR

Nar; bağırsak sağlığını iyileştirir, kardiyovasküler hastalıkları engeller ve hafızayı geliştirir. Narın içerdiği polifenoller, kan şekeri ve iştah kontrolünü destekler ve kilo kaybına yardımcı olabilir. 2022’de yapılan bir araştırma, nar takviyelerinin cilt yaşlanmasını yavaşlatabileceğini ortaya koymuştur.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 8

TEREYAĞI

Tereyağı, özellikle bağırsak sağlığını destekleyen ve iltihabı azaltan bütirik asit içerir. Beyin sağlığı ve metabolizmayı destekleyen omega-3 yağ asitleri ve CLA da barındırır. Ancak, doymuş yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 9

DENİZ YOSUNLARI

Deniz yosunları; sağlıklı yağ asitleri, proteinler, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Yosunlar, kanser karşıtı ve obeziteyi engelleyen etkiler gösteren fukoksantin ve fukoida gibi bileşikler içerir. Bu bileşikler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kan şekeri seviyelerini düzenler.

Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor - 10

AVOKADO

Avokadoda kalp sağlığını iyileştiren tekli doymamış yağ asitleri yüksek miktarda bulunur. Günde yarım ila bir avokado tüketmenin kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmıştır. Ancak, avokadonun yağ yoğunluğunun, kilo alımına yol açmaması için dikkatli tüketilmesi gerekir.

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