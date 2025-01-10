Bilim insanları ''Sonsuz gençliğin anahtarı'' diyerek önerdi: Ömrü 10 yıl uzatıyor

PEYNİR

Çedar, parmesan ve emmental gibi sert peynirler, yaşlanma karşıtı bir madde olan spermidin açısından zengindir. Spermidin, vücudun hasarlı hücreleri geri dönüştürüp onarmasına yardımcı olan otofaji sürecini destekler. Bazı araştırmalar, spermidin tüketiminin, otofajiyi artırarak ömrü uzatabileceğini ortaya koymuştur. 12 ay olgunlaştırılmış çedar peynirinin 100 gramında yaklaşık 20 mg spermidin bulunur. Çedarın yaşlanma karşıtı etkisinden faydalanmak için günde 25 gram peynir tüketmek yeterlidir.

Ancak, peynirin AGE gibi zararlı bileşikler içerebileceğini de unutmamak gerekir. AGE'ler, iltihaplanma ve damar sertliği gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, spermidin açısından zengin buğday tohumu, soya fasulyesi, mantar ve baklagiller gibi alternatifler de önerilebilir.