Bilim insanlarından yeni formül: Köpeğiniz gerçekten kaç yaşında?

BİR YIL ÖNCE DOĞAN LABRADOR 30 İNSAN YAŞINDA

İdeker, köpek ve insan yaşı arasındaki gerçek ilişkinin, bir ile yedi kuralından çok daha az doğrusal olduğunu söyledi. Profesör, bir yaşındaki bir köpeğin metil modellerinin, yedi yaşındaki bir kişiden daha çok 30 yaşındaki bir insanınkine benzediğini açıklayarak, yıllar geçtikçe köpeklerin yaşlanmasının yavaşladığını aktardı.