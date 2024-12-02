Bilim insanlarını bile şaşkına çeviren taktikler! Buz gibi havada nasıl hayatta kalıyorlar?

Kışın sert koşullarında hayatta kalmak, hayvanların evrimsel zekasını gözler önüne seriyor. Bu yaratıcı stratejiler, doğanın ne kadar uyumlu ve dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bilim insanları da bu yöntemlerden öğreneceğimiz çok şeyin olduğunu belirtiyor.