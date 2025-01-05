Bilim ne söylüyor? Sevdiğiniz birinin yanında uyumanın şaşırtıcı etkisi

Bir dahaki sefere tek başınıza uyumakta sorun yaşarsanız, eşiniz, arkadaşlarınız, anneniz veya kardeşinizle kucaklaşabilirsiniz. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, sevdiklerinizle uyumanın şaşırtıcı faydaları olabilir. Sevdiklerinizin yanında uyumanın harika faydalarına bir göz atalım.



Sevdiklerinizin yanında uyumak sakin kalmanıza ve kaygınızı ve stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Fiziksel temas ve ten teması böbrek üstü bezlerinize kortizol üretmeyi bırakması için sinyal gönderebilir ve bu da sonunda stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.



