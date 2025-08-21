Bilime göre dişlerinizin rengi ne söylüyor: Hangi hastalığa işaret?
Uzmanlar, dişlerdeki renk değişimlerinin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtiyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Hepimiz inci gibi beyaz dişlere sahip olmak isteriz. Ancak sarı, kahverengi, gri ya da beyaz lekeler çoğu zaman kaçınılmazdır. Allen Zhang, bu renk değişimlerinin yalnızca görünümle ilgili olmadığını, aynı zamanda vücuttaki sağlık sorunlarının erken uyarısı olabileceğini söyledi.