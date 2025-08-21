Bilime göre dişlerinizin rengi ne söylüyor: Hangi hastalığa işaret?

HANGİ RENK, HANGİ HASTALIĞA İŞARET?

Sarı lekeler: Çay ve kahve tüketiminden kaynaklanabileceği gibi karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir. Karaciğer düzgün çalışmadığında, vücutta bilirubin seviyeleri artar ve bu durum dişlerde sarı bir görünüme yol açabilir.



Gri gölgeler: Daha önceki travma nedeniyle dişin “öldüğünü” gösterebilir. Ayrıca çölyak hastalığıyla da bağlantılıdır.



Kahverengi lekeler: Çürüğün erken işareti olabilir. Bunun yanında, diş gelişimi sırasında aşırı florür alımına bağlı şiddetli florozis nedeniyle de görülebilir.



Gri bantlar: Çocukluk çağında kullanılan antibiyotiklerin diş yapısına işleyerek renk değişimine yol açtığı biliniyor.



Beyaz lekeler: Çürüğün erken belirtilerinden biri olabilir. Ayrıca çölyak hastalığına bağlı mine kusurlarının göstergesi sayılır.





