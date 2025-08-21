Bilime göre dişlerinizin rengi ne söylüyor: Hangi hastalığa işaret?

Uzmanlar, dişlerdeki renk değişimlerinin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini belirtiyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; Hepimiz inci gibi beyaz dişlere sahip olmak isteriz. Ancak sarı, kahverengi, gri ya da beyaz lekeler çoğu zaman kaçınılmazdır. Allen Zhang, bu renk değişimlerinin yalnızca görünümle ilgili olmadığını, aynı zamanda vücuttaki sağlık sorunlarının erken uyarısı olabileceğini söyledi.

“Nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsanız, dişleriniz sağlığınız hakkında çok şey anlatır” diyen Zhang, diş içi kameralar ve düzenli kontrollerin ciddi sorunları erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabileceğini vurguladı.


HANGİ RENK, HANGİ HASTALIĞA İŞARET?

Sarı lekeler: Çay ve kahve tüketiminden kaynaklanabileceği gibi karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir. Karaciğer düzgün çalışmadığında, vücutta bilirubin seviyeleri artar ve bu durum dişlerde sarı bir görünüme yol açabilir.

Gri gölgeler: Daha önceki travma nedeniyle dişin “öldüğünü” gösterebilir. Ayrıca çölyak hastalığıyla da bağlantılıdır.

Kahverengi lekeler: Çürüğün erken işareti olabilir. Bunun yanında, diş gelişimi sırasında aşırı florür alımına bağlı şiddetli florozis nedeniyle de görülebilir.

Gri bantlar: Çocukluk çağında kullanılan antibiyotiklerin diş yapısına işleyerek renk değişimine yol açtığı biliniyor.

Beyaz lekeler: Çürüğün erken belirtilerinden biri olabilir. Ayrıca çölyak hastalığına bağlı mine kusurlarının göstergesi sayılır.


Siyah lekeler: İleri çürük veya ölü pulpa dokusunun işareti olabilir. Nadir durumlarda ağır metal maruziyetine de bağlı olabilir.

Benekli mine: Amelogenesis imperfecta gibi genetik bozuklukların belirtisidir ve diş minesini zayıflatır.


Zhang, “Dişleriniz vücudunuzun henüz size söylemediklerini ortaya çıkarabilir. Erken tespit, uzun vadeli sağlığınızı korumanın en basit yoludur” dedi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre dünya genelinde 3,7 milyar insan ağız hastalıklarından muzdarip. Tedavi edilmeyen diş çürükleri apselere, diş kayıplarına ve hatta yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyor.

